O presente ideal para cada signo no Dia das Mães

A mãe de cada signo possui suas peculiaridades e preferências, sem dúvidas. As mamães arianas, por exemplo, tendem a apreciar experiências mais intensas e radicais (um clássico do signo, diga-se de passagem). Já as virginianas, extremamente organizadas, buscam mimos que facilitem ainda mais as suas rotinas meticulosamente planejadas.

Com isso em mente, nem é necessário dizer que a astrologia é uma ferramenta essencial para acertar no presente de Dia das Mães, certo?

A seguir, a astróloga Lyziane Menezes lista os mimos ideais para cada signo do zodíaco:

Áries

Segundo Lyziane, experiências que envolvam algum tipo de aventura (como escaladas, trilhas e acampamentos) são ideais para as mães arianas. Caso não consiga bancar uma experiência completa, os artigos fitness (como tênis de caminhada, colchonetes para exercícios e smartwatches) podem ser uma ótima alternativa.

Touro

Taurinas são conhecidas por amarem a gastronomia, o conforto e o luxo. Por isso, a astróloga recomenda dar um day spa para as mães de Touro, a fim de lhes proporcionar aquele tão merecido descanso. “Joias e bijuterias de designers famosos e chocolates gourmet também têm um grande apelo”, afirma.

Gêmeos

Mães de Gêmeos são extremamente comunicativas, dinâmicas e criativas. Portanto, a astróloga indica presentes como smartwatches ou ingressos para palestras ou workshops (geminianas amam acumular conhecimentos diversos). “Para as mães místicas, um jogo de cartas com mensagens diárias ou oráculos pode ser muito interessante”, diz.

Câncer

As mães de Câncer, sem dúvidas, são nostálgicas e emotivas. Portanto, um álbum de fotos personalizado pode ser a forma perfeita de emocioná-las de um jeito tanto único quanto intimista. “Tente escolher um jantar num restaurante acolhedor ou, então, as presenteie com objetos de cerâmicas artesanais”, indica.

Leão

O signo de Leão adora causar uma boa impressão e se destacar na multidão. Pensando nisso, Lyziane recomenda presentear as mães leoninas com perfumes e acessórios de grifes luxuosas.

“Os mais ousados podem bancar uma sessão de fotos profissional. Não se esqueça que, no caso dos perfumes, é imprescindível consultar o tipo de aroma que ela gosta.”

Virgem

Os presentes para as mães virginianas devem ser absolutamente funcionais, de acordo com Lyziane. Sendo assim, aposte em objetos de decoração para casa ou escritório que realmente sejam úteis e facilitem o dia a dia deste signo que tanto preza pela praticidade.

“Também recomendo livros sobre desenvolvimento humano ou produtividade. ‘O Essencialismo’ é uma ótima dica”, afirma. Além disso, suplementos de saúde e bem-estar têm bastante apelo para Virgem.

Libra

Libra é um grande apreciador da arte e da beleza (estamos falando de um signo regido por Vênus, afinal de contas). Por isso, aposte em ingressos para uma peça de teatro, ballet ou concerto (não se esqueça de dar um par de ingressos, para que ela possa levar alguém). “Livros sobre arte ou um kit de chás gourmet também costumam dar certo”, diz.

Escorpião

Quer agradar uma mãe escorpiana? Segundo Lyziane, basta apostar em presentes ligados à espiritualidade. “Pode ser uma sessão para leitura do mapa astral, um livro sobre espiritualidade ou joias com pedras escuras”, diz.

Sagitário

Sagitário é um dos signos mais apaixonados por viagem do zodíaco, por conta de seu espírito aventureiro e explorador. Portanto, sem surpresas, presentear as mamães sagitarianas com uma viagem é uma aposta certeira. “Também indico artigos esportivos ou um curso sobre filosofia, para as mais reflexivas”, declara.

Capricórnio

Símbolo de organização e profissionalismo, Capricórnio tende a amar objetos de decoração para escritório ou home office. Além disso, livros biográficos de grandes líderes também têm um grande apelo.

Um relógio sofisticado, de acordo com a astróloga, também casa com o estilo sóbrio e elegante desse signo.

Aquário

Mães aquarianas estão sempre vivendo em 2070. Portanto, presentes futuristas sempre darão certo. “Pode ser um smartwatch, uma luminária controlada por inteligência artificial.. O importante é presenteá-las com alguma novidade tecnológica”, aconselha.

Caso saiba de algum curso ou workshop sobre temas inovadores, não pense duas vezes em inscrevê-las.

Peixes

Peixes possui uma grande conexão com o plano espiritual. Por isso, não é incomum que sejam sensitivos ou médiuns. “Recomendo um curso ou retiro espiritual”, diz. Caso procure por presentes mais acessíveis, livros sobre meditação ou um diário exclusivo para a escrita dos sonhos também deve agradar.