A maternidade é feita de um turbilhão de emoções, desde o amor que preenche o coração ao ver o sorriso dos filhos até o nervosismo de se estar fazendo o melhor para eles, se tornando inclusive uma grande jornada de autoconhecimento. Para te fazer companhia neste Dia das Mães, nada melhor do que um livro para se aprofundar na maternidade, seja como fonte de conhecimento, inspiração ou apenas uma nova lente. Pensando nisso, separamos 10 livros que toda mãe deveria ler. Confira:

Nnu está determinada a realizar seu sonho de se tornar mãe e, assim, ser uma “mulher completa”, e passa por condições de vida precárias, além de enfrentar sozinha a tarefa de educar e sustentar os filhos. No livro, a protagonista se depara com a luta pela integridade da família e pela manutenção dos valores de seu povo.

Isso faz com que a professora universitária se lembre de si mesma quando jovem, quando estava cheia de expectativas. A aproximação das mães, no entanto, desencadeia em Leda recordações de segredos que ela nunca conseguiu revelar a ninguém.

Neste livro, Elena Ferrante consagra seu terceiro romance e acompanha os sentimentos conflitantes de uma professora universitária de meia-idade, Leda, que, aliviada depois das filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália. Nos primeiros dias da sua passagem pelas praias italianas, ela volta a sua atenção para uma ruidosa família de napolitanos, em especial para Nina, a jovem mãe de Elena – sempre acompanhada de sua boneca.

“Mãe fora da caixa”, de Thaís Vilarinho, traz uma coletânea de relatos de vivências maternas (para que você leia naqueles dias em que tudo parece demais), sendo um abraço de cura. As histórias vão além da doçura da maternidade e retratam também seus desafios, impulsionando as mães a deixarem para trás o que pensam que é maternidade. É uma carta de reinvenção das regras, livre de julgamentos.

Por que gritamos

Foi-se o tempo em que aprendizado e lições eram passadas com agressividade. Após publicar o best-seller “Educação não violenta”, Elisama Santos compartilha sua jornada como mãe e educadora parental em busca de uma educação baseada no diálogo entre mães, pais e crianças – longe dos gritos. A autora busca mostrar que o respeito pelos pequenos é diferente de ser permissivo, e ajuda na hora de lidar com os sentimentos escondidos por trás do grito.

A leitura é inclusive recomendada pela mãe e atriz Taís Araújo.

“Silenciar os sentimentos dos nossos filhos diz muito sobre a nossa inabilidade de lidar com o nosso próprio sentir” – Educação não violenta.