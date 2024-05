Listamos 09 perfumes para presentear sua mãe

Que tal presentear a sua mãe com um perfume incrível? Para acertar na escolha, separamos alguns dos frascos mais desejados (e irresistíveis) disponíveis na Amazon. Aproveite.

Perfumes para o Dia das Mães

Armani Sì Woman Eau De Parfum Compre agora: Amazon - R$ 545,99

Sì tem uma nota de topo do néctar de groselha negra, Frésia e Flor de Maio, com uma base de madeira musky. A fragrância foi criada para mulheres modernas, fortes e decididas.

No entanto, o perfume também exala feminilidade e delicadeza: a essência ideal para quem adora a elegância e o estilo italiano.

Como indica a embalagem, é uma fragrância fresca e cítrica, que remete aos dias quentes do Rio de Janeiro. As notas marinhas unem o calor do sol com o frescor do mar, formando um perfume Floral Solar Cítrico.

Carolìna Herrera Eau de Toilette Compre agora: Amazon - R$ 474,99

O perfume exala tradicionalidade, marcando presença por onde passa. Com uma fragrância muito sensível e feminina, é feito para mulheres atemporais. A essência abre com notas cítricas, levando a um refinado coração de rosa e jasmim, e finaliza com notas suaves e amadeiradas.

Coco Mademoiselle Eau de Parfum Compre agora: Amazon - R$ 1.079,97

A elegância em pessoa. Coco Mademoiselle é um perfume ambarado, com frescor surpreendente e fragrância inconfundível. A qualidade Channel reforça a personalidade feminina e encantadora. Esse presente não tem erro.

Light Blue By Dolce Gabbana Compre agora: Amazon - R$ 425,00

Um perfume para mães casuais, o Light Blue é a fragrância ideal para mulheres espontâneas que frequentam diferentes ambientes. Com notas de maçã, cedro e limão, ele traz todo o frescor do mediterrâneo.

Eau de Toilette Flor de Cerejeira L'Occitane Compre agora: Amazon - R$ 449,00

Suave e feminina, a fragrância exala as cerejas do sul da França. Com notas de frésia, cereja, lírio do campo e base de âmbar e almíscar é um aroma irresistível. O perfume é extremamente delicado e pode ser utilizado em diversas ocasiões. Para uma mãe afável!

Lancôme Idôle Now Eau de Parfum Compre agora: Amazon - R$ 418,99

Idôle é para mulheres de sucesso que não deixam sua feminilidade de lado. Uma fragrância de personalidade, que tem notas de rosas, orquídeas e baunilha. Para as mães femininas e fortes.

Christian Dior Jadore Eau de Parfum Compre agora: Amazon - R$ 730,00

A embalagem em ode ao corpo feminino da mulher traz um perfume com sensualidade sem esforço. Uma fragrância floral feita com um buquê equilibrado: ylang-ylang, Rosa Damascena da Turquia, Jasmine Grandiflorum de Grasse e Sambac Jasmine.

Flower By Kenzo Eau De Parfum Compre agora: Amazon - R$ 421,90

O frasco reflete a fragrância do perfume: uma papoula vermelha encanta o vidro. A essência, atalcada para as mães modernas, também conta com notas envolventes de Almíscares Brancos, Baunilha, Pimenta Rosa e Rosa Damascena. Para uma mãe jovem e versátil.