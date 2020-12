14 opções de pijamas de verão para você dormir fresquinha

Ainda não entramos oficialmente no verão, mas as temperaturas já começaram a subir no Brasil. Se você está precisando renovar seus pijamas de verão para o fim do ano, vamos te ajudar. CLAUDIA selecionou 14 opções bem fresquinhas para todos os gostos – camisolas, conjuntos de shorts e até calças leves – para você se inspirar. Confira:

1- Camisola com alças finas, da Hope na OQVestir – R$ 98* (compre aqui)

2- Camisola estampada, da Marisa – R$ 29,99* (compre aqui)

3- Camisola carmel listrada, da Jogê na OQVestir – R$ 199* (compre aqui)

4- Camisola de manga curta com bolso, da Renner – R$ 69,90* (compre aqui)

5- Pijama curto com botões, da AMARO – R$ 129,90* (compre aqui)

6- Conjunto pijama pantacourt, da AMARO – R$ 169,90* (compre aqui)

7- Pijama xadrez vichy, da C&A – R$ 89,99* (compre aqui)

8- Pijama azul claro, da C&A – R$ 38,99* (compre aqui)

9- Pijama com blusa estampada rosa, da Hering – R$ 79,99* (compre aqui)

Continua após a publicidade

10- Pijama curto com renda, da Hering – R$ 99,99* (compre aqui)

11- Pijama Secret Garden com calça, da Hope no Shop2gether – R$ 289* (compre aqui)

12- Pijama feminino amarelo, da Malwee – R$ 62,93* (compre aqui)

13- Conjunto pantacourt e camisa, da Lola Comfy Clothes, no Shop2gether – R$ 380* (compre aqui)

14- Pijama de manga curta com estampa de poá, da Renner – R$ 79,90* (compre aqui)

*Esta matéria pode gerar comissão através dos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível se referem ao momento da produção desta matéria. CLAUDIA não se responsabiliza por mudanças nos preços, consultados no início de dezembro de 2020.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo