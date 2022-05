Como acertar no vinho para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães merece um almoço especial. Além de uma receita saborosa, o clima ameno no outono tem tudo para harmonizar com um bom rótulo de vinho. Para as mães que amam degustar uma taça, vale investir num rótulo para presenteá-la e também escolher uma opção que harmonize com a receita servida na data. Para ajudar na escolha, Marina Bufarah de Souza, sommelière da Wine, dá dicas para não errar – tanto no estilo, quanto na harmonia.

Vinho para mães clássicas

Para as mães de paladar e gostos mais tradicionais, a sommelière indica a rainha das uvas tintas: a Cabernet Sauvignon. Sua indicação clássica é o rótulo Undurraga T.H. [Terroir Hunter] D.O. Valle del Maipo Cabernet Sauvignon 2019. “É um vinho que traz a melhor expressão dessa uva em terroir chileno, com complexidade, potência e elegância, seus aromas são expressivos e revelam frutas vermelhas e negras como cereja e groselha, notas de ervas e especiarias, toques de grafite e cedro”, detalha.

Harmonização: Aposte em pratos mais estruturados, molhos à base de tomate e especiarias, queijos duros. Dicas: picanha ao molho de manteiga de ervas, polenta mole ao ragu de cordeiro, risoto de funghi.

Dica de receita: Polenta brustolada com queijo colonial e molho de tomate assado

Vinho para mães aventureiras

Para mães que topam tudo e estão sempre prontas para uma nova descoberta, a sommelière indica um vinho com personalidade audaciosa. “O Costero Reserva D.O. Valle de Leyda Syrah 2019 traz um novo perfil para a Syrah, seu cultivo acontece em uma das mais incríveis regiões de clima frio do Novo Mundo, o Vale de Leyda, na costa chilena”, explica. Banhada pelo Oceano Pacífico, essa Denominação de Origem é acariciada pelas brisas que sopram do oceano em direção ao continente, preservando toda acidez e despertando nuances frutadas que vão aguçar a curiosidade e surpreender.

Harmonização: carne de sol grelhada com mandioca na manteiga de garrafa, lasanha de berinjela, queijos semiduros, filé ao molho de pimentas verdes.

Dica de receita: Mandioca na manteiga de garrafa

Vinho para mães que amam gastronomia

Para mães que amam pratos fartos e comer bem, a dica é o clássico Carpineto D.O.C. Rosso di Montepulciano 2018”. Segundo a especialista, esse é um vinho gastronômico no qual predomina a Sangiovese, uva italiana de muito prestígio e internacionalmente reconhecida por sua versatilidade para acompanhar as mais diversas culinárias, com um apreço especial pelas massas com molho vermelho.

Harmonização: costela com legumes, frango xadrez, talharim à carbonara, maminha acebolada, legumes salteados, canelone à bolonhesa.

Dica de receita: Carbonara

Continua após a publicidade

Vinho para mães artísticas

Para mães que adoram arte e cultura, inclusive aquelas que amam escolher o vinho pela beleza do rótulo, a especialista aconselha o Carpineto Dogajolo I.G.T. Toscano Rosato 2020 como escolha ideal. “Ele começa encantando pela beleza do rótulo e desperta criatividade com seus aromas de frutas vermelhas frescas, como morango e groselha, associados aos toques florais. A linda garrafa pode ainda se transformar em um artesanato belíssimo para decorar mais um cantinho da casa”, indica.

Harmonização: ceviche de camarão, bobó de frango, penne ao alho e óleo, legumes na manteiga, pernil grelhado, peixe com fritas.

Dica de receita: Fish and chips (peixe e batata fritos)

Vinho para mães que amam rosé

Além dos tintos, os rosés podem ser um grande acerto para o almoço de Dia das Mães, principalmente para harmonizar com sabores mais delicados, como frutos do mar e queijos suaves. “Para essas eu indico o Le Rosé de S. I.G.P. Méditerranée Rosé 2019, um vinho apaixonante, perfumado e delicado, perfeito para brindar os momentos mais amorosos e divertidos”, explica Marina.

Harmonização: tilápia grelhada, risoto de limão siciliano com camarões salteados, mariscada, salada marroquina, cuscuz paulista, queijos como gouda, emental e minas padrão. Dica de receita: Cuscuz paulista com camarões

*Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços podem estar sujeitos a alterações.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.