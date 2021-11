Mandioca apimentada na manteiga de garrafa

Modo de preparo

Em uma panela, acrescente a mandioca e cubra com água. Cozinhe por cerca de 20 minutos ou até quase desmanchar. Escorra e leve à geladeira para esfriar. Em uma frigideira bem quente, despeje metade da manteiga de garrafa e acrescente a mandioca, os pimentões e as pimentas frescas. Deixe fritar por 2 minutos de cada lado. Adicione o restante da manteiga, as pimentas secas, o sal e um pouco de coentro. Mexa com uma espátula ou colher de pau para misturar tudo. Deixe em fogo baixo por mais 1 minuto. Transfira para uma tigela e sirva com mais coentro por cima.

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi (veja mais receitas)