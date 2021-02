Sommelière indica 9 vinhos para tomar a dois e explica como harmonizá-los

“O Ancestral, como o nome diz, é um vinho de origem, um esforço para ressuscitar a velha fórmula dos brancos do Alentejo utilizando castas típicas da região”, afirma a sommelière. Seu aroma de frutas cítricas e pêssego branco, combinado ao paladar fresco e de sabor persistente, fazem d’O Ancestral ideal para acompanhar frutos do mar, sardinha frita, peixes grelhados e comida japonesa.

“Rosapasso nasceu do cuidado da experiente Biscardo, vinícola com mais de 100 anos de história. Feito com uvas colhidas manualmente nos solos do Vêneto, é um rosé aromático, expressivo e integrante de uma das mais especiais linhas de vinhos de Biscardo”, explica Jessica. Com notas de frutas vermelhas, como cereja, morango e framboesa, e paladar leve e frutado, é ideal para harmonização com queijo brie com geleia de frutas vermelhas e carnes de aves com ervas frescas.