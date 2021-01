Como harmonizar vinhos e pizzas. Confira 5 opções de sabores e uvas

O vinho vai muito bem com pizza. Dependendo do tipo de uva, há diferentes indicações de sabores. Confira algumas dicas de combinações compartilhadas pela equipe da rede Pizza Prime:

Marguerita e Sangiovese: os leves taninos, a boa acidez e o sutil toque frutado dos vinhos produzidos com a uva italiana Sangiovese combinam com as pizzas marguerita, muçarela e até mesmo com a de calabresa, caso não seja apimentada.

Pepperoni e Cabernet Sauvignon: por ser um sabor picante, a pizza de pepperoni harmoniza bem com as uvas Cabernet Sauvignon, já que elas têm notas frutadas em seu aroma e taninos firmes (que ajudam a limpar o paladar).

Quatro Queijos e Chardonnay: a acidez da uva de origem francesa Chardonnay é ótima para suavizar a intensidade de sabores da pizza de Quatro Queijos.

Portuguesa e Merlot: a pizza portuguesa é um dos sabores mais difíceis de harmonizar, já que é feita com ingredientes completamente diferentes. Nesse caso, os vinhos feitos com a uva Merlot, com médio corpo e taninos macios, são os mais indicados.

Frango com Catupiry e Pinot Noir: Para preservar o sabor da combinação de frango com catupiry, os vinhos mais indicados são os produzidos com a uva Pinot Noir, já que ela tem corpo e acidez leves.