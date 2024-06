5 penteados infantis para Festa Junina

A temporada de Festas Juninas começou e, para as crianças que vão dançar quadrilha, os penteados não podem faltar. O problema é que muitos pais não possuem habilidade para fazer penteados bonitos e confortáveis nos filhos. Pensando nisso, trouxemos o passo a passo de cabelos com tranças, fitas e elásticos, elementos que fazem toda a diferença no visual dos pequenos durante o arraiá.

Trança lateral é confortável para Festa Junina

Entre os cabelos usados na festa junina, a trança lateral com o restante dos fios soltos é um dos mais fáceis e bonitos. Basta partir as madeixas de lado, pegar uma mecha do cabelo, separar em três e trançar. Pegue outra porção de fios e prenda com xuxinhas, dando um espaço de três dedos de um elástico para o outro.

Coque para crianças usarem na Festa Junina

Quando o assunto é praticidade, o coque dispara na frente. Basta pentear todo o cabelo para trás e prender os fios com algum acessório divertido.

Para dar um toque a mais, antes de tudo, separe três mechas – centro, lado direito e lado esquerdo – e prenda cada uma com um elástico. Depois, una as três e faça uma trança, que, junto ao restante das madeixas, podem ser amarradas em um coque.

Penteados com flores

A trança embutida tem presença garantida no arraiá. Apesar de exigir mais esforço que as outras opções, esse penteado pode ser aprendido rapidamente. O truque está em separar o cabelo no meio e, em cada topo, dividir três mechas.

Com as mechas separadas, você precisa intercalar a posição das três uma vez e, depois, ir pegando uma mecha por vez e juntando com uma das outras. Quando chegar perto da nuca, é só amarrar os fios.

Cabelo metade solto e metade preso é usado em penteados infantis

Divida as madeixas em quadrados que estão alinhados. Após isso, prenda com um elástico cada uma das partes e, por fim, conecte as divisões em direção à nuca. Para dar um charme a mais, coloque fitas coloridas na xuxinha.

Fitas e xuxinhas em penteado infantil para Festa Junina

Separe o cabelo no meio e, imitando o formato de uma tiara, trace uma linha na direção de uma orelha para a outra. Nesta última, divida o cabelo em dez partes e prenda cada uma com um elástico de uma cor.

Junte as do lado direito e esquerdo rumo ao topo da cabeça, criando uma trança com cada uma das mechas, e coloque uma sobre a outra, para gerar o formato de x. Por fim, amarre os dois lados do cabelo e coloque fitas coloridas.