Decoração de Festa Junina moderna e criativa: 28 ideias

Quem não ama uma decoração de festa junina? Sem dúvidas, o ambiente dessas festividades resgatam uma atmosfera que é tão nostálgica quanto lúdica. Todavia, por mais que a tradição seja encantadora, sempre há formas de inovar e trazer um leve toque de modernidade na hora de escolher como decorar o ambiente.

Aqui, sugerimos ideias de decoração criativas e modernas para festas juninas, incluindo cordões de luzes coloridas, cabines de fotos e até mesmo lareiras elétricas para aquecer as festas caseiras no mês de junho, dispensando as habituais (e trabalhosas) fogueiras. Confira:

Iluminação com lâmpadas de filamento de carbono ou LED

Utilizando um fio de luz com lâmpadas de filamento de carbono, você conseguirá criar um ambiente moderno sem precisar abrir mão da vibe aconchegante de uma festa junina. Aqui, sugerimos pendurá-los de forma criativa, entrelaçando-os com bandeirinhas coloridas de papel translúcido para trazer um efeito sofisticado.

Continua após a publicidade

Lareiras ecológicas

Caso vá organizar uma festa junina dentro de casa, por que não apostar em uma lareira ecológica? Assim, você eleva as temperaturas durante os dias frios e ainda traz um toque de modernidade e elegância para as festividades.

Mesas de doces minimalista

Monte uma mesa de doces com uma estética minimalista, usando pratos e recipientes de cerâmica branca ou em tons pastel. Também é possível utilizar tecidos de chita para toalhas de mesa e adicionar elementos naturais como arranjos de flores do campo e folhagens.

Continua após a publicidade

Bandeirinhas chiques

As bandeirinhas são parte essencial de qualquer festa junina. Para trazer um toque de inovação e elegância a esse item tão tradicional, opte por fazê-las com fitas cetim em tons de vermelho, amarelo e azul. Sem dúvidas, essa textura irá elevar a aparência de seu arraial caseiro. Caso tenha a possibilidade, utilize luzinhas de natal como varal para pendurar as bandeiras.

Continua após a publicidade

Mesas de comidas e bebidas com estilo rústico-chique

Decore a mesa de comidas e bebidas com itens de madeira rústica, como caixas e pallets, combinados com elementos modernos como placas de acrílico com lettering elegante para identificar os pratos.

Para deixar ainda mais criativo, aproveite garrafas de vidro recicladas como vasos para flores e os encha de milho ou grãos para dar um toque junino.

Continua após a publicidade

Painel de Festa Junina para fotos

Monte um painel para fotos, de preferência com uma parede de madeira clara ou uma tela de tecido listrado. Se quiser, também é possível apostar em tecidos com textura, pinturas e por aí vai. O céu é o limite!

Aqui, vale acrescentar adereços temáticos, como chapéus de palha estilizados, óculos divertidos, bigodes e molduras de fotos com design contemporâneo. As fotos podem ser impressas instantaneamente em uma impressora fotográfica para que os convidados levem como lembrança. Como não amar, né?

Continua após a publicidade

Porta-guardanapos junino de palitos de picolé

Para tornar até os objetos mais banais em verdadeiras obras de arte juninas, o criativo @pedrohiquy nos ensina a fazer porta-guardanapos com palitos de picolé. O resultado final é divertido, além de elevar ainda mais a atmosfera junina da decoração. Confira:

Comidas típicas em roupagem lúdica

Que tal reproduzir algumas das deliciosas comidas típicas das festas juninas em formatos que rematam a alguns dos principais símbolos da festividade? É possível colocar pipocas dentro de espigas de milho DIY, brigadeiros com embalagem de fogueirinha, tapioca em mini-chapéus de palha.. As opções são infinitas! Confira:

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.