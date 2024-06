Festa Junina: ideias criativas de decoração para fazer em casa

Junho já está batendo à porta e o aroma de bolo de milho e vinho quente já embalam os preparativos para comemorar a data mais aguardada do ano: a Festa Junina!

E se você está pensando em pular quadrilha dentro de casa e produzir toda a decoração, nem precisa se preocupar com o espaço (ou a falta dele!).

Segundo a decoradora de eventos Luiza Fiorito, é totalmente possível criar um São João incrível indoor, seja em um apartamento ou em uma casa sem quintal. Aqui vão algumas dicas para transformar o seu lar em um verdadeiro arraial.

Criando o ambiente ideal

Luiza garante que o espaço não é uma limitação. “Para celebrar não precisa de regras. Vale dentro de casa, do apartamento, com muito ou pouco espaço. O importante é decorar com personalidade, aconchego e muita alegria!”

A dica é trazer para o indoor elementos que remetem à área externa, como o rústico, madeira, flores do campo, fogueira cenográfica e iluminação suave e aconchegante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Recursos Pedagógicos (@recursospedagogicosof)

Decoração temática: indispensável!

A festa junina é rica em elementos temáticos. Para criar o ambiente perfeito, invista em uma paleta de cores vibrantes como vermelho, amarelo, verde e azul.

“Incorpore padrões xadrez e listrados típicos da comemoração e use e abuse do tecido chita para alegrar a decoração”, sugere Luiza. Incorpore também madeira e flores do campo. E na iluminação, opte por luzes suaves e amareladas que trazem todo o clima para a festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por #festanacaixa Patricia Andrade (@patriciaandradegifts)

Detalhes na mesa posta

Uma mesa bem decorada faz toda a diferença. Além das comidas típicas, Luiza destaca a importância dos detalhes personalizados. “Adicionar elementos que reflitam o estilo e a personalidade do anfitrião é sempre a melhor aposta.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Alvarenga | Influencer de Festas (@myfestidea) Continua após a publicidade

Ela sugere criar jogos americanos e guardanapos com estampas típicas, porta-guardanapos com pequenos itens decorativos como espantalhos e chapéus de palha, e arranjos de flores do campo para o centro da mesa. “É uma boa época para soltar a criatividade e apostar no DIY!”

Solte sua criatividade

A Festa Junina é a ocasião perfeita para ousar na decoração. “Não existe festa temática melhor, pois faz parte da decoração junina misturar cores, estampas, usar xadrez, listrado e floral na mesma ambientação. Então, não tenha medo, pois até errando você vai acertar. Solte sua criatividade!” encoraja a decoradora.

Com essas dicas, você está pronto para organizar uma festa junina inesquecível dentro de casa. Lembre-se: o mais importante é criar um ambiente acolhedor e alegre que transmita a essência dessa celebração. Bom arraiá!