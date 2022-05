Receitas diferentes e práticas para celebrar o Dia do Pudim

Receita clássica e sempre presente na mesa brasileira, o pudim é daqueles preparos coringas para qualquer ocasião – por isso ganhou uma data de celebração, 22 de maio. Prática de fazer e facilmente adaptável, fica difícil encontrar quem não ame seu sabor.

Mas apesar de ser um clássico, acertar na receita nem sempre é fácil. Para quem gosta de um pudim sem furinhos, daqueles bem lisos e densos, a dica é evitar fazer movimentos bruscos durante o preparo, para não incorporar ar. Como os furinhos são bolhas de ar, quem quiser evitá-los deve preparar sem usar o liquidificador, mexendo delicadamente. Outra dica infalível para evitar o ar é deixar o pudim descansar por alguns minutos antes de levar ao forno.

A sobremesa é uma das favoritas da chef Giovanna Grossi, do restaurante Animus. E apesar de reproduzi-la sempre na cozinha de seu estabelecimento, até a premiada chef erra às vezes.

Ela conta que errou a receita de um pudim que estava fazendo para servir aos clientes – a massa ficou completamente mole. Para não desperdiçar, a chef colocou a massa dentro de um sifão e a transformou em uma espuma deliciosa. Hoje, a espuma de pudim é a única sobremesa que ela não tira do seu cardápio.

Abaixo, você confere a receita de espuma de pudim de Giovanna Grossi e outras versões – de pudim clássico a diferentões!

Pudim de leite condensado clássico

Rendimento: 1 pudim

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

2 latas de leite condensado

2 latas de leite (a medida é a lata de leite condensado)

8 unidades de ovo

4 xícaras (chá) de açúcar para a calda do pudim

Modo de preparo

Prepare a calda Coloque o açúcar em uma forma média com buraco no meio e leve-a a uma das bocas do fogão, a uma distância de cerca de 3 cm da chama. Vá mexendo a forma de modo a derreter o açúcar por igual. Quando o caramelo estiver em tom de refrigerante de guaraná, desligue o fogo e espalhe a calda pelas laterais da forma. Reserve. Prepare o pudim Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e os ovos. Para que o pudim fique lisinho, bata apenas o tempo suficiente para a massa ficar homogênea. Se quiser um pudim com furinhos, bata por mais cinco minutos depois de a massa estar homogênea. Despeje a massa na forma que já tem a calda pronta, coloque-a em banho-maria e leve ao forno por um período entre uma hora e meia e duas horas. * Receita cedida pela culinarista Magali Pares

Pudim de doce de leite

Rendimento: 1 pudim

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

400 gramas de doce de leite

1 caixinha de leite condensado

3 ovos

1 copo americano de leite

1 colher de farinha de trigo

Modo de preparo

Caramelize uma fôrma de pudim. Misture todos os ingredientes no liquidificador e coloque na forma do pudim após ter caramelizado a calda. Leve ao forno por 35 minutos em banho-maria. *Receita cedida por Mococa

Espuma de pudim | Receita da chef Giovanna Grossi (Animus)

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 2h30

Ingredientes

15 gemas

2 latas de leite condensado

500ml de leite integral

200ml de leite integral (para bater depois de pronto)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as gemas, o leite condensado e 500ml de leite. Cozinhe essa mistura em banho-maria em fogo baixo mexendo de vez enquanto por 2 horas. Retire do fogo e coloque para esfriar na geladeira por 30 minutos ou até ficar bem fria. Retire da geladeira e bata no liquidificador, acrescentando 200ml de leite aos poucos. Encha o sifão com essa mistura e coloque duas cargas de gás. Aperte o gatilho do sifão em uma tigela para servir. Se não tiver o sifão: depois de passar pelo liquidificador, volte a mistura para a geladeira e deixe por 30 minutos. Retire da geladeira e bata na batedeira até formar bastante espuma. Sirva em tigelinhas.

Pudim de paçoca

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes

1/2 xícara de açúcar

1/4 xícara de água

1 caixinha de leite condensado

3 ovos

300ml de leite de coco

3 a 5 paçocas trituradas

Paçocas para decorar

Modo de preparo

Misture a água com o açúcar até caramelizar. Em um liquidificador, bata o leite condensado com os ovos, o leite de coco e a paçoca triturada. Adicione um pouco do caramelo na forma de pudim. Coloque a massa na forma. Asse em banho-maria por 90 minutos. Leve a geladeira por 4h antes de desenformar. Decore com paçocas trituradas e sirva. *Receita cedida por Mococa

Pudim de biscoito recheado

Rendimento: 1 pudim

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes

Para a massa

2 1/2 xícaras (chá) de leite integral

200 gramas de biscoito recheado sabor chocolate

1 caixinha de leite condensado

4 ovos

1 caixinha de creme de leite

Manteiga e açúcar para untar

Para a cobertura

200 gramas de chocolate meio amargo

1 caixinha de creme de leite

Modo de preparo

Prepare a massa Bata no liquidificador o leite com 150 g de biscoito. Acrescente o leite condensado, os ovos e o creme de leite. Coloque em uma forma para pudim untada com manteiga e açúcar e leve para assar em banho-maria em forno preaquecido a 180ºC. Espere esfriar e coloque na geladeira por 1 hora. Prepare a cobertura Em uma panela derreta em banho-maria o chocolate com o creme de leite e reserve. Desenforme o pudim, aplique a cobertura em toda a superfície e decore com o biscoito restante. *Receita cedida por Mococa

