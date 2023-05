Dia das Mães: Carla Pernambuco ensina receitas práticas e especiais

No Dia das Mães na casa da chef Carla Pernambuco não pode faltar a companhia de seus três filhos, é claro, e também uma mesa repleta de receitas de família no melhor estilo comfort food. Para a data, ela indica três receitas – entradinha, principal e sobremesa – que são clássicos do seu restaurante Carlota.

Os pratos, servidos numa delicada coleção de homewear lançada pela chef ao lado da filha, a artista Julia Danesi, são pensados para não perder o dia na cozinha, mas impressionar à mesa e garantir um ar de banquete especial.

“São receitas que todo mundo gosta. Quem não tem memória de ir para a praia e comer uma casquinha de siri?”, indaga a chef. Já o risoto de bacalhau exige planejamento para ir ao forno, mas com apenas alguns preparos é possível ter uma receita sofisticada que remete ao clássico bacalhau à brás.

Por fim, a cocada está no cardápio do Carlota praticamente desde o início do restaurante. O resultado é uma sobremesa cremosa, possível de ser empratada ou simplesmente servida em colheradas direto no prato.

Veja um menu completo de receitas da chef Carla Pernambuco para o Dia das Mães:

Receita de entradinha: Casquinha de siri

Com sabor de mar e fácil de fazer, essa receita de casquinha de siri caseira é uma ótima pedida para abrir o apetite.

Receita de prato principal: Risoto de bacalhau à brás

Com areia de azeitonas pretas e mandioquinha palha, esse risoto de bacalhau da chef vai deixar a refeição ainda mais especial.

Receita de sobremesa: Cocada de forno

Para ser servida cremosa, em colheradas, ou empratada, essa cocada é um clássico do Carlota.