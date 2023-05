Receita de risoto de bacalhau à brás

Modo de preparo

Prepare o bacalhau: Coloque o bacalhau numa fôrma untada com azeite, coberto de papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 220°C por 40 minutos. Deixe esfriar, desfie as lascas e reserve.

Prepare a areia de azeitonas: Escorra bem as azeitonas, seque-as, distribua em uma assadeira. Asse no forno preaquecido a 120°C por 3 horas ou até ficarem secas. Depois, amasse com o um garfo e armazene em um recipiente fechado. Reserve.

Prepare a mandioquinha palha: Lave a mandioquinha ralada para retirar o excesso de amido. Escorra bem e frite em óleo quente. Seque em papel toalha e reserve.

Prepare o risoto: Aqueça metade da manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o arroz e refogue, sem parar de mexer. Em fogo alto, junte o vinho branco e deixe evaporar. Junte aos poucos o caldo de legumes e mexa até o arroz absorver o caldo. Continue adicionando o caldo aos poucos, mexendo bem nos intervalos. Quando estiver al dente, acrescente o bacalhau desfiado, o restante da manteiga, queijo parmesão e salsinha. Finalize com o ovo cozido por 6 minutos, salpique as azeitonas e faça um ninho com a palha de mandioquinha.

*Receita cedida pela chef Carla Pernambuco