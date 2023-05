Dia das Mães: uma mesa posta ao estilo cottagecore para celebrar

A relação entre mãe e filha vem normalmente acompanhada de complexidades. Dentre as tantas camadas desse convívio de laços intensos, uma característica vale ser ressaltada quando presente: o respeito à individualidade. É justamente dessa admiração uma pela outra que é formada a ligação entre Carla Pernambuco e Julia Danesi, mãe e filha, chef de cozinha e artista.

Quando pequena, Julia era daquelas crianças que viviam coladas na barra da saia da mãe. Carla ficou grávida aos 36 anos, mesmo período em que nasceu um outro filho, o restaurante Carlota, em São Paulo.

“Nós somos bem grudadas. A Julia nasceu seis meses depois da inauguração da casa. Como eu trabalhava muito, primeiro com ela na minha barriga e, depois, pequenininha, ela acompanhava o dia a dia do meu trabalho”, relata a chef e pesquisadora, que acumula mais de 30 anos de carreira na área. Foi nessa observação da mãe em seu papel de empreendedora que Julia encontrou sua maior inspiração.

Entretanto, em vez de ir para o caminho das panelas, expectativa que poderia ter sido criada, ela teve seu espaço, com incentivo, para encontrar o próprio rumo. “Eu gosto de cozinhar de forma casual, recebendo os amigos. Mas, desde criança, já falava para minha mãe que queria ser artista”, conta a caçula de três irmãos.

“Quando ela tinha 7 anos fizemos um livro juntas, ela sempre foi muito parceira”, diz Carla, em referência à publicação Juju na Cozinha do Carlota (Editora Caramelo, 2004). “Hoje, ela tem a casa dela, mas moramos perto e estamos sempre tramando algo, sejam projetos ou viagens. Além de mãe e filha, somos amigas e ‘fazedoras’ de coisas. Eu vejo nela meu jeito de ser, essa questão de gostar de realizar.”

A postura das duas revela um mútuo (e admirável) respeito sobre o talento de cada uma. Apesar de depositarem as energias em habilidades

diversas, é evidente a similaridade das duas ao observar o afinco e criatividade com o qual realizam seus trabalhos.

Quando esses olhares se encontram, o resultado não poderia ser menos que belo. Prova disso é a coleção de homewear que a dupla acaba de lançar pela Westwing, intitulada “Memórias Sobre a Mesa”, que você vê nesta reportagem.

Apaixonada por peças para casa e detentora de um enorme acervo pessoal – colecionado a partir de viagens e pesquisas –, Carla foi responsável por trazer para a coleção as tendências do design e da cozinha. E coube a Julia estampar e dar vida para as ideias, por meio de ilustrações que nos transportam para um universo afetivo.

UMA ODE ÀS EMOÇÕES

Os anos 1970 aparecem de forma evidente nos gostos de Julia, desde as peças do seu guarda-roupa até as composições para a banda Os Sabiás, da qual é vocalista. Além dessa referência, foi das fontes da cultura kitsch e do cottagecore que a artista bebeu para esboçar os desenhos que marcam as 48 peças para a Westwing Collection.

Canecas, pratos, bowls, mantegueira, bule, aventais e outros elementos são desenhados com figuras como o coração mexicano, eternizado por Frida Kahlo, ursos, cogumelos e florais que têm origem no lúdico e na representação familiar de diferentes culturas.

“Eu poderia ter chamado qualquer outro designer, mas eu achei que trazê-la para esse universo seria um jeito de trabalharmos novamente juntas, depois de tanto tempo do livro infantil, e, agora, em um projeto com ela como essa profissional de talento especial para a ilustração”, derrete-se a mãe.

Com o pincel em mãos, Julia trouxe para louças, tecidos e itens de papelaria elementos que remetem à nostalgia e a sensação do conforto

de estar em casa.

Continua após a publicidade

Os ursos, por exemplo, fazem referência a um conto clássico da sua infância: Cachinhos Dourados. O surrealismo de Magritte e Dalí, o expressionismo de Van Gogh e a delicadeza e cores intensas encontradas em artistas contemporâneas, como Nathalie Lete e Tessa Perlow, também encantam a artista e aparecem em seus traços.

“Quando eu tinha 15 anos, minha mãe me levou à loja da Vivienne Westwood e isso mudou minha vida. Lembro ainda de ter ido à exposição do Tim Burton, no MoMA. Meus pais sempre me motivaram a ir em museus. Isso tudo foi entrando na minha cabeça”, conta Julia, que é filha do fotógrafo Fernando Pernambuco, com quem Carla é casada há 34 anos.

“Minha inspiração veio da casa da minha mãe e da minha avó, além do gosto dos meus pais para a decoração. Eu adoro antiguidades e a imperfeição que elas carregam, e na coleção dá para notar a transparência da tinta, as assimetrias nas linhas, a marca do pincel…”, detalha a ilustradora. “Acho que o mercado está ainda voltado para o minimalismo, tudo hoje é clean, e eu sou uma pessoa maximalista, igual à minha mãe – basta ver como é o Carlota, com as prateleiras e paredes cheias. Quando fui decorar minha casa senti falta de ver coisas assim, então criei peças com as quais me identifico.”

RECEITAS DE FAMÍLIA

“Em datas comemorativas, minha mãe sempre se dedica para deixar a mesa bonita para receber as receitas e a família, é muito especial” Julia Danesi, artista

No segundo domingo de maio, na casa da chef, não pode faltar a companhia dos três filhos, é claro, e também uma mesa repleta de receitas de família no melhor estilo comfort food. Para a data, ela indica três preparos – entradinha, principal e sobremesa – que são clássicos do Carlota.

Os pratos são pensados para não perder o dia na cozinha, mas impressionar à mesa e garantir um ar de banquete especial. “São receitas que

todo mundo gosta. Quem não tem memória de ir para a praia e comer uma casquinha de siri?”, indaga a chef. O risoto de bacalhau exige planejamento para ir ao forno, mas com apenas alguns preparos é possível ter uma receita sofisticada que remete ao clássico bacalhau à brás.

Já a cocada está no cardápio do Carlota praticamente desde o início do restaurante. O resultado é uma sobremesa cremosa, possível de ser

empratada ou simplesmente servida em colheradas direto no prato.

Com uma bela mesa posta e receitas de família, não vão faltar motivos para celebrar o Dia das Mães na casa de Carla Pernambuco.

“Minha mãe me influencia em tudo, a admiro muito por ser alguém que aproxima pessoas, ela dá oportunidade para mostrar o trabalho dos outros. Tem gente que cresce e segue sozinho, mas ela tem isso de querer levar outras pessoas junto dela. E isso me inspira muito”, finaliza a filha. E a nós também!