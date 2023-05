Receita de casquinha de siri

Modo de preparo

Hidrate a farinha de pão com o leite de coco. Reserve. Em uma frigideira grande em fogo médio, refogue a cebola, o salsão, o alho e as pimentas no azeite de dendê. Adicione a carne de siri e o sal e refogue por alguns minutos. Junte o suco de limão e deixe secar. Acrescente a mistura de farinha de pão e leite de coco e por último, o requeijão. Finalize com a salsa, coentro e raspas de limão.

*Receita cedida pela chef Carla Pernambuco