Receita de bruschetta de brie e mel para o Dia das Mães

Nem só de prato principal e sobremesas se faz o almoço de Dia das Mães! Para a entrada, vale buscar opções leves, como a deliciosa bruschetta de brie com mel. Levemente adocicada e cheia de sabor, a iguaria é uma ótima pedida para acompanhar o vinho branco ou espumante e dar início às celebrações. Os chefs da Veridiana Pizzaria ensinam a receita.

Receita de bruschetta de brie e mel

Ingredientes

1 filão de pão italiano;

6 fatias de queijo brie com 50g cada;

Mel trufado (o quanto baste);

150 ml de azeite de trufas;

150 ml de mel de flor de laranjeira.

Modo de preparo

Corte o pão italiano em pedaços de aproximadamente 1cm e depois ao meio, coloque no forno para pré-assar por 250ºC por aproximadamente 2 minutos. Retire do forno e coloque uma fatia de queijo brie sobre cada pedaço. Leve ao forno novamente e aqueça por três minutos a 250ºC. Quando o queijo brie começar a derreter, retire do forno. Misture o azeite e o mel meio a meio e armazene em refrigeração para manter a consistência. Ajeite as bruschettas no prato e regue generosamente com o mel trufado.