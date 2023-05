Receita de cocada de forno

Modo de preparo

Leve a água de coco e o açúcar para ferver, mexendo somente até dissolver. Deixe formar uma calda espessa, numa coloração dourado claro. Acrescente o coco e mexa delicadamente. Quando a mistura estiver cremosa, acrescente a manteiga e a baunilha, apague o fogo e retire a panela do fogão. Reserve até que esteja morno. Bata os ovos (clara e gemas juntos) com um garfo e então acrescente à mistura cremosa de coco. Derrame em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 110°C por 1 hora ou até que a superfície esteja dourada, mas o interior cremoso. Espere amornar e, se preferir, sirva com sorvete.

*Receita cedida pela chef Carla Pernambuco