Modo de preparo

Prepare a espuma de açaí com pitaia Bata todos os ingredientes com emulsificante e transfira para um sifão de chantilly. Reserve.



Prepare o drink Em uma coqueteleira com gelo, junte o gim com o suco do limão e o xerez. Bata bem e coe duplamente para uma taça Nick & Nora. Complete com a espuma de açaí com pitaia e borrife água de flor de laranjeira na taça.

*Receita dos bartenders Tabata Magarão e Ale Bussab, do Trinca Bar