Receitas de drinks perfeitos para quem ama saquê

Bebida milenar de origem japonesa, o saquê é feito a partir de um processo de fermentação, e por isso é enquadrado na mesma categoria do vinho. Entretanto, a bebida produzida a partir do arroz é extremamente versátil e permite uma combinação maior de sabores na hora de produzir drinks.

Seus sabores e aromas mais neutros vão muito bem com frutas cítricas ou mais adocicadas – por isso é tão bem-vindo na caipirinha. Mas o saquê vai além, sendo um ótimo substituto do gim para uma bebida tônica ou até usado num drink cítrico, junto ao Aperol.

Listamos 5 receitas de saborosos drinks com saquê que são perfeitos para acompanhar a refeição ou até o happy hour. Confira:

Caipirinha de pitaia

Ingredientes

75ml de sake Azuma Kirin Soft ou Dourado

¼ de pitaia rosa

6 lichias

30ml de xarope de açúcar

Modo de preparo

Em um copo longo, macere as frutas com o xarope de açúcar e as lichias, complete com gelo e coloque o saquê de sua escolha. Misture bem com uma colher longa e finalize com as folhas de hortelã.

Ocean Breeze

Ingredientes

75ml de sake Azuma Kirin Soft ou Dourado

25ml de suco de limão-taiti

25 ml de xarope de gengibre Monin

1 fatia de pepino

10 folhas de hortelã

Espuma de gengibre

1 ramo de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira macere pepino, a hortelã e xarope de gengibre. Em seguida coloque os demais ingredientes com bastante gelo e bata bem, coe e sirva em um copo com gelo. Finalize com espuma de gengibre e um ramo de hortelã.

Tangerina apimentada

Ingredientes

75ml de sake Azuma Kirin Soft ou Dourado

6 gomos de tangerina

8 unidades de pimenta rosa

30ml de xarope de açúcar

Modo de preparo

Em um copo, macere a tangerina com xarope de açúcar e a pimenta rosa, complete com gelo e coloque o saquê de sua preferência. Misture bem com uma colher para finalizar.

Sake Spritz

Ingredientes

50ml Aperol

50ml Sake Azuma Kirin Guinjo

Água com gás

½ fatia de laranja-bahia

Gelo

Modo de preparo

Complete a taça com gelo, adicione o 50ml Aperol, 50ml de saquê e a água com gás. Misture os ingredientes com uma colher. Adicione ½ fatia de laranja, decore e aromatize a taça com uma fatia de casca de laranja-bahia. Pronto!

Sake Tonic

Ingredientes

70ml de Sake Azuma Kirin Junmai

20ml suco de laranja bahia

1 canela em pau

Água tônica

Gelo

Modo de preparo

Coloque gelo em uma taça, adicione 70ml de saquê, 20ml de suco de laranja e complete com água tônica. Misture bem. Acrescente uma canela em pau e enfeite com uma casca de laranja.