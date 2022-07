Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira, bata e coe duplamente. Use 15ml de clara de ovo e bata mais uma vez, sem gelo. Encha um copo baixo com bastante gelo e despeje o drinque nele. Finalize com pó de matchá por cima.

*Receita dos bartenders Tabata Magarão e Ale Bussab, do Trinca Bar