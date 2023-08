9 receitas afetivas para o almoço de Dia dos Pais

O Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, traz consigo a oportunidade perfeita para expressar amor e gratidão da maneira mais deliciosa possível: através da comida. Nada supera o calor reconfortante de uma refeição preparada com carinho.

Ao planejar o almoço em família, vale considerar os ingredientes favoritos do seu pai. Mas, caso esteja na dúvida de qual cardápio preparar para essa data tão especial, trazemos opções que vão agradar os mais diferentes paladares – de salmão cítrico a lasanha com recheio de legumes. Isso sem falar em sobremesas práticas e imperdíveis. Confira!

Salada chop chop

*Receita cedida pelo chef Benny Novak

Ingredientes

160 mililitros de azeite

160 mililitros de óleo

40 mililitros de vinagre de maçã

40 mililitros de vinagre de arroz

1 colher (sopa) de mel

1 colher de mostarda dijon (francesa)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 maço de alface americana picada

1 maço de radicchio picado

1 cubo de pepino japonês sem sementes

1 cenoura ralada

200 gramas de palmito em cubinhos

3 colheres (sopa) de milho

1 cebola roxa grande picada

15 unidades de tomate cereja cortados ao meio

15 unidades de tomate cereja amarelos cortados ao meio

1 ramo de erva-doce

2 colheres (sopa) de cebolinha (francesa ou cebolete) picada

2 unidades de rabanete pequenos cortados em lâminas finas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o óleo, os dois tipos de vinagre, o mel e a mostarda Dijon até emulsionar bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um bowl para salada, misture os demais ingredientes, exceto a cebolinha e o rabanete. Regue com o molho a gosto. Finalize com as fatias de rabanete e a cebolinha.

Lasanha com Recheio de Legumes

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

Para o recheio

1 berinjela em cubos

1 cebola picada

1 abobrinha em cubos

1/2 xícara (chá) de pimentões amarelo em cubos

1/2 xícara (chá) de pimentões vermelho em cubos

1 1/2 colher (sopa) de azeite

1 colher (chá) de sal

Para o molho de tomate

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 caixa de polpa de tomate

1/2 xícara (chá) de água

4 tomates sem sementes e picados

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de manjericão fresco

Para a montagem

200g de massa para lasanha

2 xícaras (chá) de queijo mozarela ralado

1 caixinha de creme de leite

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare o recheio: Em um recipiente, coloque a berinjela de molho em água e sal por 10 minutos. Escorra e junte os demais ingredientes. Reserve. Prepare o molho: Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola e o alho. Junte a polpa de tomate, o tomate e a água e cozinhe por cerca de 10 minutos, em fogo baixo. Acrescente os demais ingredientes e cozinhe por mais 3 minutos. Reserve. Montagem: Em um recipiente refratário (27 x 27cm), faça camadas com molho, a massa, um pouco do recheio e queijo mozarela. Repita mais duas vezes, terminando com o queijo. Distribua o creme de leite, polvilhe o queijo parmesão, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por cerca de 20 minutos para gratinar. Sirva a seguir.

Salmão cítrico

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

2 limões fatiados

2 laranjas fatiadas

2 cenouras descascadas e raladas

1 alho-poró (somente a parte branca) em fatias finas

1 erva-doce finamente picada

1 peça de salmão (1,3 kg aproximadamente)

2 colheres de sopa de limão

1 colher de sopa de alcaparras baby

1 colher de sopa de raspas de limão

1 xícara de vinho branco

Modo de preparo

Numa assadeira oval, coloque uma cama de rodelas de limão e laranja. Cubra com outra camada de cenoura e alho-poró. Coloque a grade na assadeira e coloque o salmão por cima. Banhe com vinho branco e tempere a gosto. Cubra com raspas de limão, suco de limão, alcaparras e erva-doce. Tampe e cozinhe em fogo médio por 25 minutos. Abaixe o fogo e deixe descansar por alguns minutos. Sirva o salmão com rodelas de limão e laranja e uma salada mista de folhas.

Fricassê de Frango

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

25 ml de azeite de oliva

1 quilo de peito de frango em pedaços

Sal à gosto

Pimenta-do-reino moída à gosto

1 cebola branca (90 g) picada

2 dentes de alho picados

1 tomate italiano picado, sem sementes

80 ml de vinho branco seco

300 ml de água quente

200 g de milho verde enlatado

1 copo de requeijão cremoso

2 caixinhas de creme de leite

100 g de parmesão ralado fino

120 g de azeitona verde fatiada

5 colheres (sopa) de salsa fresca picada

80 g de batata palha

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, coloque metade do azeite de oliva, o frango e tempere com sal e pimenta à gosto. Deixe selar em ambos os lados e reserve. Acrescente na mesma panela o restante do azeite de oliva, a cebola e o alho picados, deixando-os refogar. Em seguida, coloque o tomate e misture sem parar os ingredientes, deixando novamente refogar. Coloque o vinho branco e mexa até reduzir. Retorne o frango para a panela, junto com a marinada, acrescente a água quente, tempere com sal e pimenta à gosto e misture. Deixe a panela parcialmente tampada e o frango cozinhando. Em seguida, transfira o frango para uma tábua de corte, mantendo o caldo na panela aquecido, e desfie o frango com auxílio de dois garfos. Em seguida, retorne o frango para a panela, mexendo até estar totalmente incorporado à marinada e reserve. Em um liquidificador, acrescente o milho verde escorrido, o requeijão, o creme de leite e o queijo. Bata até que a mistura esteja em consistência líquida. Acrescente a mistura do liquidificador na panela e acerte o sal e pimenta, misturando os ingredientes sem parar, até que estejam incorporados. Acrescente as azeitonas fatiadas e a salsa picada, e misture. Transfira o frango para um recipiente de sua preferência e finalize com batata palha.

Filé de merluza ao creme de grão-de-bico

*Receita cedida pela Yoki

Ingredientes

250g de grão-de-bico

1 lata de creme de leite

A mesma medida de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

1 quilo de filé de merluza temperado com sal, pimenta-do-reino e limão a gosto

Azeite para fritar

Batata palha extrafina para finalizar

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o grão de bico e cubra com água. Cozinhe por 40 minutos após início da pressão. Escorra os grãos e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite e o creme de leite. Bata até ficar um creme homogêneo. Transfira o creme para uma panela, tempere com noz-moscada em pó, pimenta-do-reino, limão e acerte o sal. Leve ao fogo até engrossar. Frite os filés em azeite até ficarem dourados. Em um refratário, espalhe o creme, disponha os filés e salpique a batata palha.

Frango recheado com legumes e molho de pimentão

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

1 cebola finamente picada

2 dentes de alho picados

1 abobrinha cortada em meia lua

2 xícaras de cogumelos em filetes

2 tomates em cubos

2 peitos de frango sem osso e sem pele

1 colher de sopa de orégano em pó

Para o molho

1 batata em cubos pequenos

2 dentes de alho picados

4 pimentões vermelhos picados

3 colheres de manteiga

2 xícaras de caldo de galinha

2 colheres de creme de leite

Modo de preparo

Pré-aqueça uma frigideira de 26cm em fogo médio-alto por 2 a 3 minutos ou até que algumas gotas de água não evaporem e rolem na superfície quando borrifadas. Refogue a cebola e o alho por alguns minutos. Adicione a abobrinha e os cogumelos. Adicione o tomate, tampe e cozinhe por 5 minutos. Tempere e acrescente o orégano. Faça um corte lateral nos peitos, sem cortá-los completamente. Recheie-os com o refogado anterior. Pré-aqueça a frigideira limpa novamente e sele os peitos dos dois lados em fogo médio-alto, com a panela tampada. Vire os peitos, tampe a panela e deixe por 10 minutos ou até estar cozido por completo. Derreta a manteiga numa caçarola de 5,7L e refogue o alho e a batata. Adicione os pimentões e tempere a gosto. Quando começar a dourar um pouco, acrescente o caldo de galinha, misture bem e cozinhe em fogo médio até que quase todo o caldo tenha evaporado. Transfira o conteúdo da panela para o liquidificador, acrescente o creme de leite e bata até obter uma consistência cremosa. Sirva os peitos banhados no molho.

Polpetone ao sugo, parmesão e batata palha

*Receita cedida pela Yoki

Ingredientes

400g de patinho ou alcatra moído

100g de lombo suíno

100g de queijo parmesão

50g de cebola picada

1 ovo extra

2 fatias de pão de forma sem casca

50ml de leite integral

2 colheres de sopa de salsa fresca picada

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada em pó a gosto

80g de muçarela

100g de farinha de rosca

1,5 litro de óleo vegetal ou gordura vegetal hidrogenada

1 pacote (105g) de batata palha tradicional

Modo de preparo

Numa vasilha coloque as fatias de pão picado e adicione o leite. Misture bem e reserve. Depois corte o lombo em cubos pequenos. Misture muito bem as carnes com o pão umedecido, a cebola, a salsa, metade do queijo parmesão e o ovo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada em pó. Modele os polpetones, recheando cada um com 20g de queijo muçarela. Após isso, empane os polpetones na farinha de rosca e frite no óleo ou gordura bem quente até ficarem dourados. No prato, coloque uma concha de molho de tomate ao sugo e sobre ele o polpetone. Feito esse processo, é só salpicar queijo parmesão ralado e batata palha.

Bombom de Travessa com Frutas

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

Para o creme

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395g

3 gemas

2 xícaras (chá) de leite integral

2 colheres (sopa) de amido de milho

meia colher (chá) de essência de baunilha

Para o cobertura

100g de chocolate meio amargo derretido

1 caixinha de creme de leite

Para o montagem

1 xícara (chá) de morangos ao meio

1 xícara (chá) de uvas rosadas sem sementes

100g de raspas de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Para o creme: Em uma panela misture o leite condensado, as gemas, o leite integral, o amido de milho e a essência de baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 5 minutos ou até engrossar. Reserve. Para a cobertura: Em um recipiente, misture o chocolate com o creme de leite até formar um creme homogêneo. Reserve. Montagem: Em uma travessa redonda (23 cm de diâmetro), coloque o creme reservado. Distribua os morangos e as uvas rosadas e finalize com a cobertura. Decore com as raspas de chocolate e leve à geladeira até o momento de servir.

Tarte Tatin

*Receita cedida pelo chef Benny Novak

Ingredientes

70 gramas de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

1/3 xícara de açúcar

7 unidades de maçã do tipo granny smith, sem casca nem sementes, cortadas em quatro

320 gramas de massa folhada

1 ovo

2 colheres (sopa) de açúcar granulado

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 220°C. Em uma assadeira redonda pequena untada com a manteiga e polvilhada com o açúcar, disponha os pedaços de maçã. Leve à boca do fogão, em fogo baixo, por 40 minutos, movimentando a fôrma de vez em quando. Deixe esfriar e reserve na geladeira, na própria assadeira, por no mínimo 40 minutos. Corte a massa folhada em um disco com o mesmo diâmetro da fôrma. Leve-o à geladeira envolto em filme plástico por cerca de 20 minutos. Em um bowl, bata o ovo com um garfo. Cubra as maçãs com a massa folhada e, com um garfo, faça furinhos na massa. Pincele com um pouco do ovo batido e polvilhe com o açúcar granulado. Leve ao forno preaquecido por 15 minutos ou até que a massa esteja dourada. Retire e deixe esfriar por cinco minutos. Desenforme a tarte tatin em um prato e sirva, ainda morna, com uma bola de sorvete de creme.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.