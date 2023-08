Dia dos Pais: um roteiro de restaurantes para aproveitar a data

Celebrado no próximo domingo, 13 de agosto, o Dia dos Pais é uma boa oportunidade não só de agradar com um presente especial, mas também com um momento capaz de criar boas memórias. Para isso, optar por um almoço ou jantar caprichado fora de casa para a data pode ser uma boa oportunidade de agradar seu pai com boa gastronomia – e melhor, sem perder tempo na cozinha.

Para ajudar na escolha, selecionamos alguns restaurantes em São Paulo com menus criados especialmente para a data (mas, fica a dica, reserve com antecedência para evitar filas e imprevistos!). Confira.

Restaurantes para o Dia dos Pais em São Paulo

Aima

O Aima promove um menu especial para a data com uma seleção para duas pessoas com pratos autorais do restaurante. O cardápio está disponível de 06 a 13 de agosto, no almoço e jantar, por R$ 625, e traz opções como Black Cod, sushi wagyu e sashimi de robalo.

Av. Brig. Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano | @restauranteaima

Bistrot Parigi

O Bistrot Parigi, localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim e com vista da cidade, é o primeiro bistrô francês da marca Fasano. Apenas no Dia dos Pais, a chef Vanessa Silva irá preparar o clássico filé wellington (R$ 260). O menu à la carte também ficará à disposição dos clientes.

Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim | @fasano

Gero

No italiano Gero, instalado no Hotel Fasano São Paulo Itaim, um menu dividido em três tempos foi desenvolvido pelo chef Lomanto Oliveira. A refeição começa pelo crema di funghi (R$ 109) ou creme de cogumelos. Em seguida, o prato principal sugerido é o brasato di spalla di agnello (R$ 185), uma paleta de cordeiro assada no próprio molho e acompanhada da massa trenette com açafrão. Para finalizar, um tortino di amaretti (R$ 46), uma mousse de amaretto com pistache e caramelo.

Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi | @fasano

Zena

O restaurante Zena, do chef Carlos Bertolazzi, preparou uma sugestão especialmente para a data: o Coniglio alla lígure (coelho assado com vinho tinto, azeitonas, cebolas borettane al aceto balsâmico di Modena IGP) com nhoque de batatas ao molho (R$ 109). Para harmonizar, no domingo (13/08), a casa, em parceria com o Piselli, sugere a garrafa do vinho IL Sarone Negroamaro Puglia IGT 2019. O pai que comprar a garrafa de vinho neste dia, em qualquer um dos restaurantes, será presenteado com outra para levar para casa.

Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins | @zenacaffe

Kitchin

O menu exclusivo para o Dia dos Pais do Kitchin estará disponível nas três unidades (Itaim, JK e Leblon) do dia 06 a 13 de agosto, por R$ 530. A seleção conta com uma harmonização criada em parceria com a Pernod Ricard com cocktails como White Lady, a base de Beefeater 24 e Wasabi Fresh, com Absolut. No cardápio, opções como sushi de haddock e jyo centolla especial.

R. Iaiá, 83 – Itaim Bibi | @restaurantekitchin

Carlota

O Carlota, bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco localizado em Higienópolis, oferece um almoço especial para a data. No dia 13 de agosto, domingo, a partir das 12h, as famílias podem optar pelo menu tradicional da casa ou conhecer as novidades criadas para a ocasião, como a Duplinha de Tarteletes (R$ 56, uma de cogumelos e outra de polvo confit e salsa verde) e as Lamb Chops (R$ 135, costeletas de cordeiro, béarnaise com hortelã chiffonade, pilaf de zucchini, açafrão e dill). Para a sobremesa, a sugestão é o Nosso Pomar Mediterrâneo (R$ 39, cheesecake de queijo feta, kadaif e mel, figos, damascos e amêndoas).

Rua Sergipe, 753 – Higienópolis | @carlapernambucocarlota

TGI Fridays

A rede de restaurantes tipicamente americana preparou uma promoção especial para celebrar a data. Na compra de um combo com um Platter Para Compartilhar e uma cerveja Eisenbahn, os pais serão presenteados com um copo térmico personalizado. A promoção é válida exclusivamente nas unidades dos shoppings de São Paulo, incluindo Center Norte, Aricanduva, Pátio Paulista e Morumbi. O destaque da promoção é o menu sazonal, com opções de brisket, frutos do mar e costelinha suína.

@tgifridaysbr

Neto

No próximo dia 13 de agosto o restaurante Neto, localizado no JW Marriott Hotel São Paulo, aposta em um menu especial para celebrar a ocasião. Seguindo a proposta family style, com opções de pratos para compartilhar, a experiência inicia-se com entradas como carpaccio de carne, ostras com limão-siciliano e togarashi, burrata com pesto de azeitona e tomates maduros e seleção de folhas orgânicas com aceto di modena e castanhas brasileiras. Como prato principal, opções como o pernil de cordeiro braseado com molho de vinho e ervas e gnocchi romano.

Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio | @jwmarriottsaopaulo

Locale Trattoria

A Locale Trattoria oferece o Bife Wellington, receita tradicional inglesa, como prato especial. Readaptada pelo chef Igor Witer, a versão recebeu o nome de Filetto alla Wellington, e leva Filet mignon assado envolto em massa folhada e recheado com patê de cogumelos, sálvia e presunto cru. Acompanha risoto de queijo brie por R$ 120. Na seção de sobremesas, as sugestões são Torta al Cioccolato (torta de chocolate belga 70% com calda de frutas vermelhas e sorvete de baunilha) a R$ 38 e Pudim di Pistacchio (pudim de leite condensado, pasta de pistache, gemas e caramelo), por R$ 38. No menu de drinques, na compra de dois Negronis (R$ 39 reais cada), o cliente ganha uma manta Campari.

Rua Manuel Guedes, 369 – Itaim Bibi | @localetrattoria

Bacalhau, Vinho & Cia

O menu de Dia dos Pais do Bacalhau, Vinho & Cia custa R$ 399 e serve de 2 a 3 pessoas. O cardápio inclui pratos diversos da culinária portuguesa, como a Alheira e o Bacalhau Zé Pallas (posta do lombo de bacalhau assada no forno sobre uma cama de batatas e coberta por um refogado rico em sabores, incluindo alho, cebolas, pimentão, tomates, louro e regado ao puro azeite de oliva e pimentón picante espanhol – o prato tem cobertura de ovos, brócolis e azeitonas portuguesas). O menu inclui ainda entradinha e sobremesa.

Rua Barra Funda, 1067 – Barra Funda | R. Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi | @bacalhauevinhocia

Pé de Manga

O bar e restaurante Pé de Manga oferece no Dia dos Pais um menu especial por R$ 130. A entrada é uma salada da casa criada para a data composta por verdes variados, tomate cereja, cubos de ricota, ovo de codorna, chips de presunto de parma, crostini de milho e finalizada com molho de mostarda e tangerina. De prato principal, um linguado grelhado aromatizado com ervas e acompanhado de cassoulet com frutos do mar. Finaliza a refeição a Choco Passion (mousse de chocolate com conhaque com sorvete de maracujá, renda de chocolate e calda de maracujá).

Rua Arapiraca, 152 – Vila Madalena | @pedemanga

Tuy Cocina

Em 13 de agosto, quem escolher a casa para celebrar o Dia dos Pais poderá saborear uma tradicional receita originária da cidade de Gandia, na região de Valência: o Fideuá de Frutos do Mar, semelhante à paella, que traz capellini grano duro com camarão, lula, polvo e mexilhão, finalizado com aioli, farofinha de chorizo espanhol e páprica picante (R$129). Na data, o restaurante presenteia todos os pais que pedirem o prato com uma taça de vinho branco.

R. Padre João Manuel, 1156 – Jardins | @tuycocina

Rosewood São Paulo

O Rosewood São Paulo oferece um almoço especial no domingo, dia 13, das 12h30 às 16h30. O menu exclusivo será servido nos restaurantes Le Jardin, o grand café do hotel, e Blaise, espaço inspirado no romancista franco-suíço Blaise Cendrars. O cardápio foi idealizado pelo chef Felipe Rodrigues, que o dividiu em quatro seções. Para petiscar, uma mesa de queijos brasileiros e charcuterie artesanal, onde os clientes poderão se servir à vontade. De entradas frias, opções como burrata com prosciutto di Parma e carne cruda com zest de limão-siciliano. Os pratos principais seguem com o beef Wellington com purê de batata e molho roti trufado; camarão provençal com tomates confitados e arroz caldoso; além da lasanha de cordeiro gratinada com fonduta de parmesão. Há ainda opções de sobremesas. O almoço custa R$ 550 + taxa de serviço (bebidas não-alcoólicas estão inclusas).

R. Itapeva, 435 – Bela Vista | @rosewoodsaopaulo