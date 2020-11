Os romances natalinos já estão a todo vapor na Netflix

Novembro mal começou e muita gente já está em clima de Natal – pelo menos na Netflix. Esta semana, três romances natalinos figuram no top 10 da plataforma de streaming: Missão Presente de Natal, Amor com Data Marcada e Christmas Made to Order.

Será que todo mundo está com vontade de antecipar as Festas de Fim de Ano para que 2020 termine de uma vez? Ou só estamos em busca de filmes leves que aqueçam o coração em tempos difíceis? Seja como for, se você busca algo açucarado para assistir, talvez estas sejam boas opções.

Em Missão Presente de Natal, Erica (Kat Graham) é uma funcionária do Congresso Americano que precisa trabalhar em pleno Natal. Ela é enviada a uma base militar, a fim de colher provas que justifiquem o fim daquela operação.

Por sorte, o cenário da viagem é composto por ilhas paradisíacas no Oceano Pacífico. Lá, ela conhece Andrew (Alexander Ludwig), o típico homem bonitão e com bom coração, porém, grosso e teimoso. Ele e os outros militares estão descumprindo ordens, pois usam aviões das Forças Armadas para entregar presentes de Natal aos moradores das ilhas.

Erica vai ficar balançada por Andrew, pela causa nobre e pelo estilo de vida pacato do povo local, é claro.

Estrelado pela sempre cativante Emma Roberts, Amor Com Data Marcada tem uma roupagem mais jovem e divertida. Na trama, Emma é Sloane, uma garota de 20 e poucos anos que sente-se pressionada por ser solteira. A mãe dela está sempre querendo bancar o cupido e, nas festas de família, o clima fica desagradável quando surge a clássica pergunta: “e os namoradinhos?”.

Mas aí Sloane se depara com um novo conceito que parece estar em alta entre mulheres como ela, o holidate – palavra que une holiday (feriado festivo) com date (encontro). Ou seja, é tipo um namorado de mentirinha para você levar nas festas de família. Detalhe: em português o termo foi traduzido para FERIGATO, o que torna tudo mais maravilhoso.

O ferigato de Sloane é o charmoso Jackson (Luke Bracey) e, entre um feriado e outro, pode ser que o romance deixe de ser fake…

Fechando a lista dos queridinhos natalinos do momento, Christmas Made to Order gira em torno de Steven (Jonathan Bennett, de Meninas Malvadas) e Gretchen (Alexa PenaVega). Ele é um jovem arquiteto que se vê em uma inesperada saia justa: precisa receber a família em sua casa para o Natal. Ela é uma decoradora especialista em Natal, daquelas que amam ver tudo enfeitado.

De atarefado, metódico e pouco sensível que é, Steve contrata Gretchen para ser a coordenadora das festividades em família.

Os dois têm personalidades bem diferentes, mas há uma faísca entre eles, claro. Será que vai dar match?