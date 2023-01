Panelas e utensílios indispensáveis para quem vai morar sozinho

Quais utensílios e panelas são mais essenciais na cozinha? A pergunta pode parecer óbvia, mas na prática não é bem assim, principalmente para aqueles que estão começando agora a enfrentar os desafios da vida de quem mora sozinho. Quando achamos que compramos todos os aparatos essenciais, basta começar a cozinhar para perceber que acabou faltando uma coisinha ou outra.

Então prepare a listinha que vamos dar, a seguir, dicas de alguns utensílios e tipos de panela essenciais para ter no armário. Panelas de diferentes estilos, wok, facas, escumadeira… Com os aparelhos certos a vida na cozinha, certamente, fica muito mais fácil!

UTENSÍLIOS ESSENCIAIS PARA TER NA COZINHA

Para quem não o hábito de cozinhar todos os dias, muitas vezes o básico pode ser suficiente: tábua de corte, espátula, faca… Mas vale a pena dar uma revisada nos seus itens, pois alguns que você ainda não tenha pode fazer toda a diferença para uma rotina mais prática.

O pegador, por exemplo, é um utensílio com o formato perfeito para pegar os mais diversos tipos de alimentos, evitando quebrá-los ou que você queime as mãos. Já quem usa o garfo para tudo, pode descobrir na espátula um objeto essencial para qualquer tipo de preparo: do filé de frango à omelete. Veja alguns utensílios essenciais:

Tábua de corte

Nada de cortar o alimento “no ar”, jogando tudo direto na panela. A tábua de corte, além de higiênica, é um item essencial para manter a cozinha organizada. Os modelo de madeira são de ótima qualidade, só é preciso ficar atento à higienização e ao momento de necessidade de troca. Para evitar contaminação cruzada, também vale apostar nas de plástico com cores diferentes, cada uma para um tipo de alimento.

Espátula

A espátula pode ser considerada o utensílio número um da sua lista de compras. Essencial em qualquer preparo, ela auxilia na hora de virar os alimentos e também de transportá-los, evitando acidentes. Para evitar riscos nas panelas, a espátula de silicone é uma boa saída.

Faca grande e afiada

Mais um item do topo da lista, uma boa faca faz toda a diferença na cozinha. Além de economizar seu tempo, a faca com um bom corte pode interferir até na qualidade da sua receita – sem chances de cortar uma carne vermelha, por exemplo, com uma faca cega. É interessante ter ainda facas de diferentes tamanhos, dedicadas a diferentes alimentos: uma longa para legumes, uma grande para carnes, uma menor para deixar o alimento bem picadinho…Mas, se for comprar apenas uma, comece pela do Chef.

Colher grande

Multiuso, uma colher grande é essencial para o dia a dia na cozinha. Ela serve tanto para mexer o alimento durante o preparo, como para servir. O ideal é ter modelos de materiais diversos. As de madeira são ótimas para não riscar o fundo da panela, mas é importante ficar de olho na higiene dela. As de silicone também são ótimas e não riscam as panelas. Já as de inox são para a vida toda!

Concha

Muitos podem não dar tanta atenção para a concha, mas ela é uma facilitadora no preparo de alimentos dos mais diferentes tipos: feijão, molhos, sopa… Ela comporta muito mais quantidade do que a colher e ainda evita respingos. Modelos de silicone e de inox são ótimas opções.

Escumadeira

Você pode até não ser fã de preparos fritos, mas uma vez ou outra pode ser que role aquela receita de pastel caseiro ou batatas fritas – e aí é que ela mais vai fazer falta! É sempre bom ter uma escumadeira na manga (ou melhor, na gaveta) para esses momentos. Afinal, sem uma escumadeira fica muito mais difícil garantir que o óleo escorra do alimento, o que pode interferir na qualidade da sua receita.

Pegador

Assim como a escumadeira, o pegador é essencial para evitar imprevistos na cozinha, como deixar um alimento cair no chão. Mas para certos alimentos, como filés e salada, o pegador é essencial. É sempre bom ter um modelo de inox, que vai durar por muito tempo e ainda será útil para colocar na mesa para as visitas se servirem.

Outros utensílios que ajudam na cozinha são:

Pegador de massa

Tesoura de cozinha

Espremedor e amassador

Peneira

Fouet (fuê)

Potes herméticos

Bowls variados

Fôrmas e assadeiras de tamanhos diferentes

Faca de churrasco ou grelhado

Luvas térmicas

Escorredor de salada

Abridor de lata ou saca-rolhas

Pincel de silicone (para untar panelas e fôrmas)

PANELAS ESSENCIAIS PARA TER NA COZINHA

Panelas podem ser um assunto muito mais complexo do que você pensa. Existe uma infinidade de tamanhos, materiais e utilidades! Mas para quem está começando a vida agora, o importante é focar no essencial. Com o tempo, você vai descobrindo quais fazem mais sentido para os tipos de receita que costuma preparar. Veja algumas importantes de se ter:

Panelas de diferentes tamanhos com cabo

Essencial para o dia a dia, um kit de panelas de diferentes tamanhos é uma boa pedida para começar. É importante que elas tenham cabo, para facilitar no manuseio e evitar acidentes, e também tampa. Para quem mora sozinho, o modelo pequeno é muito útil para preparar um arroz, por exemplo. Já uma panela média é essencial para preparar quantidades um pouco maiores, principalmente para quem gosta de preparar pratos com antecedência para os dias seguintes. Já um modelo grande é útil para preparos mais especiais do final de semana, como uma feijoada, ou até para ferver a água para colocar uma massa.

Frigideira

Item indispensável na cozinha, a frigideira vai ser sua melhor amiga nos mais diferentes preparos: desde o café da manhã até um jantar prático. É importante optar por uma opção antiaderente, que facilita a vida e ainda ajuda a diminuir o uso de óleo nas receitas. Com cuidado, como utilizar a parte macia da esponja ao lavá-la, sua frigideira pode durar um longo período.

Wok

Essa frigideira grande e funda, de laterais arredondadas, foi criada na china e é ideal para preparos da culinária asiática. Mas além disso, a wok é a panela perfeita para preparos de uma panela só, como uma paella, um yakissoba, estrogonofe ou até para finalizar um macarrão no molho. Seu tamanho generoso facilita muito na hora de cozinhar, já que tem espaço de sobra para os alimentos não transbordarem. Uma opção antiaderente também é uma mão na roda!

Panela de pressão

Esse é o momento de perder o medo da panela de pressão! Extremamente útil para acelerar preparos como do feijão e de uma sopa, essa panela é um dos itens essenciais para a cozinha, até mesmo para quem mora sozinho, afinal, existem também opções menores à venda. Para perder o medo, basta ter atenção e seguir alguns cuidados de segurança ao utilizá-la, como nunca enche-la completamente e certificar-se de que ela está bem fechadinha.

Espagueteira

Se você mora sozinho, sabe da importância de ter um pacote de massa no armário! Fácil de fazer, um macarrão é sempre bem-vindo para momentos de correria ou preguiça. Sendo assim, a espagueteira é indispensável para garantir um preparo mais prático e uma massa mais soltinha. Esse tipo de panela vem com um sistema de escoamento da água já acoplado, o que permite cozinhar massas sem o risco de se queimar. Alguns modelos podem servir até para outros preparos, como ferver a água na parte de baixo e preparar legumes ao vapor no compartimento de cima.

Chaleira

Mesmo que você não seja muito fã de chá da tarde, a chaleira é indispensável para ferver a água de forma prática. Para quem não tiver espaço para a opção elétrica, a chaleira comum, com tampa e bico, é uma boa substituta. Ela vai ferver a água mais rapidamente e te ajudar em todos os preparos da cozinha – e até quando precisar de água fervendo para ajudar na limpeza daquela louça engordurada.

Outros tipos de panela que ajudam na cozinha são:

Frigideira de ferro com cabo (para levar ao forno)

Panela de barro

Caçarola

Omeleteira

Panela de pressão elétrica

Pipoqueira