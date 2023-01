Cadeiras coloridas: veja ideias para combiná-las na decoração

Uma ideia para dar um toque de personalidade na decoração é apostar no uso de cores que fogem do comum. E, além das paredes, os tons diferentes podem ser usados também em móveis, como em cadeiras coloridas ao redor da mesa. Na sala de jantar, copa ou cozinha, elas podem ser combinadas ou de diferentes tons, como você confere nesta seleção de ideias inspiradoras.

Tons pastel

Um arco-íris de tons pastel coloriu esta sala de jantar. Azul, rosa, amarelo e laranja são algumas das cores das cadeiras escolhidas para fazerem conjunto com a mesa com base de madeira natural e tampo branco. O resultado é um visual leve e delicado.

Vermelho de leve

Com base clarinha, esta sala de jantar saiu do básico com as cadeiras vermelhas. Cor, aliás, que é uma tendência na moda e na decoração. Como trata-se de um tom marcante, este ambiente mostra como é possível usá-lo de uma maneira charmosa, sem pesar.

Quarteto azul

Neste apartamento pequeno, assinado pelo escritório Maia Romeiro, a sala de jantar integrada ao estar ganhou ainda mais charme com as cadeiras estofadas com tecido azul. Combinadas com o piso de madeira escura e a mesa de tampo claro, as peças deram um toque divertido ao espaço.

Cadeiras em destaque

Do escritório Sertão Arquitetos, este apartamento de estilo industrial ganhou uma paleta baseada em preto, cinza, madeira e amarelo, que foi o tom escolhido para algumas das cadeiras da sala de jantar. As peças se destacam do décor, criando um visual lúdico.

Combinação vibrante

Expert em usar e abusar das cores, a designer de interiores Shirlei Proença escolheu verde e vermelho para decorar esta sala de jantar. A marcenaria em um tom verde-água serviu de pano de fundo marcante para as cadeiras que puxam para um vermelho cereja.

Paleta reconfortante

Ao contrário da combinação de cores do ambiente anterior, esta sala de jantar tem paredes de tom avermelhado e cadeiras verdes. O mobiliário de linhas finas deu um ar contemporâneo à decoração e o piso de ladrilho hidráulico garantiu ainda mais charme.

Azul sobre azul

Nesta sala de jantar, as cadeiras em tom azul fazem par com a mesa e com a parede de mesmo tom, criando uma estética uniforme e elegante. As cadeiras de madeira natural entram para quebrar a monocromia.