Onde comer Carbonara em São Paulo? Veja um roteiro especial

Instituído pela Unione Italiana Food e a International Pasta Organization, o Dia da Carbonara – ou Carbonara Day – é celebrado em todo o mundo, desde 2017, no dia 6 de abril de cada ano. E para você que quer saber onde comer carbonara em São Paulo, preparamos um roteiro especial pela cidade com o prato, que está entre os mais consumidos na itália.

Carbonara Day

Além de restaurantes que possuem o prato fixo no cardápio e trazem a sugestão para a data comemorativa, algumas casas de São Paulo vão além e participam do Carbonara Day, realizado pela Rete Gastronomica da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam).

Quanto à receita, existem diversas em todo o mundo. Entretanto, no preparo da carbonara italiana contemporânea é consensual: o prato não leva bacon, creme de leite ou manteiga – apenas guanciale, queijo pecorino e gemas de ovo.

“Versões da carbonara com ingredientes fora da receita original se difundiram pelo mundo devido à dificuldade de se encontrar os produtos originais em muitos países que receberam imigrantes italianos décadas atrás. No Brasil, por exemplo, não se achavam guanciale e pecorino até meados dos anos 1990”, explica Gerardo Landulfo, diretor da Rete Gastronomica e delegado da Accademia della Cucina Italiana em São Paulo.

O evento oficial tem como objetivo difundir a carbonara em seu modo mais autêntico, aproximando importadores, restaurantes e consumidores do verdadeiro sabor do prato.

Abaixo, você confere um roteiro dos restaurantes que participam do evento e também outros que contam com a carbonara no cardápio (incluindo opções clássicas e outras mais ousadas).

Roteiro: onde comer carbonara em São Paulo

A Pizza da Mooca

Não é só no macarrão que a tradição italiana do carbonara aparece: na pizzaria, a Carbonara conta com molho bechamel, pancetta, grana padano e ovo mole, em porção de 4 ou 6 pedaços (R$ 58/82, respectivamente).

Mooca: Rua da Mooca,1747 – Mooca – São Paulo/SP

Pinheiros: Rua João Moura, 529 – Pinheiros – São Paulo/SP

Basilicata Cucina

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 75.

Rua Joaquim Antunes 197 – Pinheiros

Bottega Bernacca

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 72.

Unidades:

Rua Padre João Manuel, 826, Cerqueira César, São Paulo/SP

Rua Amauri, 244, Itaim Bibi, São Paulo/SP

Rua Padre João Manuel, 975, Jardins, São Paulo/SP

Casa Santo Antônio

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara + taça de vinho Orvieto Superiore DOC 2018, Castelo di Corbara: R$ 104.

Av. João Carlos da Silva Borges, 764 Granja Julieta – São Paulo/SP

Cepa

No Cepa, localizado na Zona Leste, a receita, feita com pecorino e guanciale, aparece no menu executivo e custa R$ 59,00.

R. Antônio Camardo 895 – Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP

Daje Roma

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara + taça de vinho branco: R$ 82.

R. Mateus Grou, 19 – Pinheiros, São Paulo/SP

Donna

O restaurante italiano é reduto do chef Andre Mifano e traz uma pegada mais intimista. Para comemorar o Dia do Carbonara, vale experimentar o Fusilloni IGP Alla Carbonara (R$ 90). A massa escolhida serve para que o molho seja mais envolvido e une a cremosidade dos ovos, com o queijo, a pancetta e as lascas de parmesão.

Rua Peixoto Gomide, 1815 – Jardim Paulista, São Paulo

Enosteria Vino e Cucina

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 71.

Unidades:

Rua Oscar Freire, 574 – Cerqueira Cesar, São Paulo/SP

R. Jacques Félix, 626A – Vila Nova Conceição, São Paulo/SP

Foglia Forneria

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 85,39.

R. Domingos Fernandes, 548 – Vila Nova Conceição, São Paulo/SP

ICI Brasserie

As opções de pratos são variadas, com clássicos franceses e releituras de pratos, como é o caso do Linguini Brasserie (R$ 76) que leva bacon, parmesão, sálvia e ovo frito, que é uma releitura da famosa carbonara italiana.

3 unidades + Shopping Villa Lobos: Avenida das Nações Unidas, 4777

Il Capitale

O Spaghetti Alla Carbonara, espaguete, ovo caipira, guanciale e queijo pecorino romano (R$87) é destaque do menu. Para quem busca uma experiência mais intimista, é possível prová-lo também na Fiaschetteria del Capitale, casa-irmã com apenas 25 lugares.

Rua Oscar Freire, 600 – Jardins – SP

R. Barão de Capanema, 214 – Cerqueira César, SP

La Braciera

A pizzaria napolitana La Braciera oferece uma opção especial para quem ama o clássico carbonara. A Pizza Carbonara (R$ 78 somente individual) leva mozzarella, ovo, bacon, pecorino e pimenta preta e é uma excelente pedida para celebrar essa data.

4 unidades + Rua José Jannarelli, 437 – Morumbi, São Paulo

La Piadina

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 74, com 15% de desconto na carta de vinhos.

R. Prof. Atílio Innocenti, 911 – Vila Olímpia, São Paulo/SP

Libreria Augusto

Para aproveitar o Dia do Carbonara, vale a pena experimentar o Ravioli del Plin (R$112) da casa, um ravioli com recheio carbonara, velouté de ervilha e bacon crocante.

Alameda Tietê, 179 – Jardins, São Paulo – SP

Lido Amici di Amici

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 82.

R. Fradique Coutinho, 282 – Pinheiros, São Paulo/SP

Maremonti

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara em todas as unidades: R$ 83.

Unidades:

Rua Elvira Ferraz, 250

Rua Princesa Isabel 953

Av Brigadeiro Faria Lima 166

Al. Rio Negro 111 – piso 1- Alphaville

Av. Benedito Manoel dos Santos 1235 – Arujá

Rod. Dom Pedro I km131,5 – piso 2 – Campinas

Av. 9 de julho, 3.333 – 2 piso – Jundiaí

Av José Adolfo Bianco Molina 2693 – JD Canadá – Ribeirão Preto

Av Juscelino Kubitscheck de Oliveira 5.000 – piso térreo – Rio Preto

Al. Terracota 545 – piso L2 – São Caetano

Modern Mamma Osteria

Para celebrar essa data, vale provar o clássico Spaghetti Alla Carbonara (R$75) com guanciale, pecorino, gema caipira e pimenta, pelas mãos dos chefs Salvatore Loi e Paulo de Barros.

Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo

Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros

Nonna Rosa

O chef Gabriel Marques oferece especialmente para celebrar o Dia do Carbonara o clássico La Carbonara (R$ 78), que une a cremosidade do molho à base de parmigiano reggiano com gema de ovo caipira, pimenta preta e o sabor único da pancetta italiana.

R. Padre João Manuel, 950 – Jardins – São Paulo/SP

Nou

Às segundas-feiras a casa oferece o Spaghetini a carbonara (R$ 61) com azeite de trufas, perfeito para um almoço reforçado e saboroso.

2 unidades + Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP

Nou Burger

Com unidade em Pinheiros e serviço apenas por delivery, o NOU Burguer traz o Carbonara Burguer (R$36), feito no pão de brioche com burger de 120g, creme carbonara da casa, bacon crocante, ovo frito, cebola caramelizada e azeite de trufa.

Endereço para retirada: Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros

Piccini Cucina

O restaurante italiano comandado pelo chef Ney Alves traz o Spaguetti Alla Carbonara (R$85), com guanciale, pecorino e gema de ovos.

Rua Vitório Fasano, 49 – Jardim Paulista – São Paulo

Pina Restaurante

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 58; Valor da carbonara + taça de vinho: R$ 88.

R. Jacurici, 27 – Itaim Bibi – São Paulo/SP

Piselli

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara em todas as unidades: R$ 104.

Rua Padre João Manuel, 1253 – Cerqueira César

Shopping Iguatemi – Térreo, Av. Brig. Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano

R. Boa Vista, 51 – 12 andar – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo/SP

Santo Colomba

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 112.

Alameda Lorena, 1157 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

Horário de funcionamento no dia do evento: 12h às 16h e 19h às 23h

Supra di Mauro Maia

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 90.

R. Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 681 – Itaim Bibi, São Paulo/SP

Trattoria Fasano

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 114.

Rua Iguatemi, S/N – (entre a Rua Joaquim Floriano e a Av. Horácio Lafer) – Itaim Bibi

Vinarium Antica Trattoria

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara + uma taça de Pinot Grigio: R$ 87.

Alameda Lorena, 1214 – Jardim Paulista, São Paulo

Vinheria Percussi

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 71.

R. Bianchi Bertoldi, 109 – Pinheiros, São Paulo/SP

Zena Caffè

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 89.

Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins – São Paulo/SP

Zucco Cucina

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 98.

Shopping Morumbi – Rua Roque Petroni Júnior, 1089 – São Paulo/SP

Osteria Zucco

O restaurante é um dos participantes da Carbonara Day em São Paulo. Valor da carbonara: R$ 89.

Rua Graúna, 65 B, Moema – São Paulo/SP