Receita prática de ragu de músculo com penne de Ana Maria Braga

Nesta terça-feira (05), Ana Maria Braga ensinou a preparar ragu de músculo com penne, um prato clássico, saboroso e que pode ser também bastante clássico. Que tal provar esta delícia do programa “Mais Você”? Aqui, relembramos o passo a passo.

Prontos para essa delícia? Aprenda a receita completa a seguir:

Receita de ragu de músculo com penne

Ingredientes

450 g de cebola

4 dentes de alho picado

2 folhas de louro

1 kg de músculo

500 g de penne

1 colher (sopa) de vinagre balsâmico

⅓ de xícara (chá) de shoyu

½ colher (sopa) de pimenta-caiena

400g de tomates picados

100 ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola picada, o alho e as folhas de louro até ficarem dourados e murchos. Adicione os músculos, o vinagre, o molho shoyu e a pimenta-caiena e refogue até a carne estiver dourada e suculenta.

Cubra os músculos com um pouco de água, tampe a panela e deixe cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Após o cozimento, libere o ar e abra a panela com bastante cuidado. Acrescente os tomates e volte a cozinhar os músculos com os tomates por mais 20 minutos após a panela pegar pressão novamente.

Em paralelo, adicione água em uma panela com bastante sal e deixe ferver. Adicione a massa de penne e cozinhe por 7 minutos ou até a massa apresentar um ponto al dente. Escorra a massa e acrescente um fio de azeite para não grudar.

Retire a pressão da panela com os músculos e mexa com a ajuda de uma colher de pau até a carne desfiar por completo. Ajuste o sal, incorpore a massa cozida e sirva com um pouco de orégano e parmesão ralado.

Prato de restaurante feito em casa de maneira prática e saborosa!