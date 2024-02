Ana Maria Braga ensina receita de bolo de chocolate branco sem farinha

Buscando por um doce prático e delicioso? No programa “Mais Você”, da Rede Globo, Ana Maria Braga ensinou a receita de bolo de chocolate branco sem farinha – inusitado, mas também delicioso! Vamos aprender?

Bolo de chocolate branco da Ana Maria Braga

Ingredientes

530 g de chocolate branco picado;

1 xícara de chá de manteiga;

2 xícaras de chá de açúcar;

10 ovos.

Modo de preparo

Adicione o chocolate branco picado e 1 xícara de chá de manteiga a um recipiente e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo sempre para não queimar o chocolate, até derreter. Retire e adicione as 2 xícaras de chá de açúcar os 10 ovos.

Mexa com um batedor de arame até formar uma massa homogênea. Transfira a massa para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno em banho-maria, a 170 ºC, por 1 hora e 20 minutos. Retire do forno, deixe amornar e leve à geladeira por 4 horas.