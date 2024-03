7 receitas para entrar na tendência dos drinques tropicais

Assim como a gastronomia, a coquetelaria também tem suas tendências e novidades do mercado. Neste verão, as receitas de drinques tropicais tomaram conta do Carnaval e também do cardápio de bares e restaurantes.

E não é só no Brasil que esses coquetéis coloridos e refrescantes estão em alta. De acordo com os Pinterest Predicts, relatório de tendências publicado pela plataforma Pinterest, a estética de País tropical é uma das apostas para 2024.

“Graças à geração Z e aos boomers, essa estética nostálgica vai transbordar na culinária, na decoração, na moda e onde mais couber uma fruta amarela”, explica a publicação deste ano.

Na gastronomia, essa tendência aponta para receitas como o clássico bolo de abacaxi invertido. Já na mixologia, estarão em alta preparos como o coquetel de abacaxi sem álcool, que teve um crescimento de 70% de buscas na plataforma.

Para quem ama um mocktail ou coquetel mais frutado e refrescante, essa tendência é muito bem-vinda! Abaixo, você confere algumas receitas para entrar na onda tropical:

7 receitas de drinques tropicais com e sem álcool

1) Caipirinha de Abacaxi com Cachaça

Ingredientes

50 ml de cachaça

1/2 abacaxi maduro cortado em cubos

2 colheres de sopa de açúcar

Suco de 1/2 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo grande, coloque o abacaxi e o açúcar. Macere levemente com um socador até que o abacaxi solte o suco. Adicione a cachaça e o suco de limão. Misture bem e complete com gelo. Decore com um pedaço de abacaxi e sirva.

2) Mojito de Manga com Rum

Ingredientes

50 ml de rum branco

1/2 manga madura picada

10 folhas de hortelã fresca

2 colheres de sopa de açúcar

Suco de 1/2 limão

Soda limonada a gosto

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo grande, coloque a manga, o açúcar e as folhas de hortelã. Macere levemente com um socador até que a manga solte o suco. Adicione o rum e o suco de limão. Misture bem e complete com gelo. Complete com soda limonada e decore com um ramo de hortelã e um pedaço de manga.

3) Piña Colada

Ingredientes

50 ml de rum branco

30 ml de leite de coco

30 ml de creme de leite

1/2 abacaxi maduro picado

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o rum, o leite de coco, o creme de leite e o gelo. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em um copo hurricane decorado com uma fatia de abacaxi e um cereja.

4) Coquetel de Coco sem Álcool

Ingredientes

200 ml de água de coco fresca

100 ml de leite de coco

1/2 banana congelada

1 colher de sopa de mel

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o leite de coco, a banana congelada, o mel e o extrato de baunilha. Adicione gelo e bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva em um copo hurricane decorado com coco ralado e um pedaço de abacaxi.

5) Daiquiri de Morango

Ingredientes

50 ml de rum branco

25 ml de suco de limão fresco

25 ml de xarope simples

5 morangos frescos

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um shaker, coloque o rum, o suco de limão, o xarope simples e os morangos. Adicione gelo e agite bem até que a bebida esteja gelada e homogênea. Coe em um copo de Martini gelado. Decore com um morango fresco e sirva.

6) Coquetel de Abacaxi sem Álcool

Ingredientes

1 xícara de abacaxi fresco ou congelado picado

½ xícara de água de coco

3 colheres (sopa) de leite condensado

½ xícara de água com gás

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi picado, a água de coco, o leite condensado e o gelo. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione a água com gás e misture delicadamente. Sirva em seguida. Se desejar, adicione hortelã fresca picada ao coquetel.

7) Margarita de Manga

Ingredientes

50 ml de tequila branca

25 ml de suco de limão fresco

25 ml de licor de laranja

1/2 manga madura picada

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um shaker, coloque a tequila, o suco de limão, o licor de laranja e a manga. Adicione gelo e agite bem até que a bebida esteja gelada e homogênea. Coe em um copo com borda de sal (opcional). Decore com uma fatia de manga e sirva.

