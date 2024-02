Receita de falso medalhão de coxão mole da Ana Maria Braga

Que tal provar o falso medalhão de coxão mole da Ana Maria Braga? A receita, que foi ensinada no programa Mais Você desta terça-feira (27), é prática, saborosa e ideal para aquele almoço especial em família.

Receita de falso medalhão de coxão mole

Ingredientes

500 g de coxão mole cortado em bifes finos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

300 g de muçarela fatiada. Mais ou menos 22 fatias

1/2 maço ou 40 g de rúcula sem o talo

40 g ou 2 xicaras de chá de tomates sem pele e sem sementes cortados em tiras grossas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

150 g ou 2 xicaras de chá de cebola-roxa cortada em meia-lua

1/2 xícara de chá ou 120 mililitros de caldo de legumes

50 g ou 1/2 xícara de chá de manteiga gelada em cubos

Modo de preparo

Forre uma superfície lisa com plástico filme (não corte o rolo) e distribua 500 g de coxão mole em bifes, de maneira que fiquem ligeiramente sobrepostos, formando uma manta.

Com a ajuda de um batedor de carnes, afine os bifes para que formem um retângulo com mais ou menos 30 cm por 40 cm.

Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto, distribua a muçarela fatiada, a rúcula sem o talo e os tomates sem pele e sem sementes cortados em tiras grossas. Acerte o sal.

Com a ajuda do plástico filme, vá enrolando a manta de bifes bem apertado até formar um rocambole. Deixe na geladeira por 1 hora ou até que esfrie. Corte o rocambole para formar os medalhões com mais ou menos 4 cm de altura, mais ou menos 2 dedos, e reserve.

Em uma frigideira aquecida em fogo alto com 1 fio de azeite, coloque 3 medalhões e doure de todos os lados por mais ou menos 1 minuto de cada lado.

Retire da frigideira, reserve em um prato e repita o processo com os outros medalhões. Na mesma frigideira, aquecida em fogo médio, coloque a cebola-roxa cortada em meia-lua e doure por mais ou menos 2 minutos ou até começar a caramelizar.

Acrescente 1/2 xícara de chá de caldo de legumes, os medalhões de carne selados, manteiga gelada em cubos e cozinhe por mais ou menos 5 minutos. Apague o fogo, misture bem o molho e sirva quente.

Assista ao passo a passo aqui.

