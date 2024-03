Se tem um ingrediente que jamais falha nas combinações é o chocolate! E com a chegada da Páscoa, nada melhor do que investir no doce. Uma boa opção para celebrar é a receita de bombom de coco com chocolate da Ana Maria Braga, ensinada no programa Mais Você, que leva apenas 5 ingredientes e rende 20 unidades.

Pronta para viver essa delícia achocolatada? Aprenda a receita completa a seguir:

Receita de bombom de coco com chocolate

Ingredientes:

2 xícaras de chá de coco ralado em flocos (30 gramas)

1/3 de xícara de chá de leite de coco (80 mililitros)

1 colher de sopa de manteiga derretida

Um quarto de xícara de chá de açúcar (60 gramas)

2 xícaras de chá de chocolate meio amargo derretido (400 gramas)

Modo de preparo:

Em um processador ou liquidificador, coloque o coco ralado em flocos, o leite de coco, a manteiga derretida e o açúcar. Bata aos poucos, por aproximadamente cinco minutos, mexendo sempre com a ajuda de uma espátula, até a mistura ficar homogênea.

Em seguida, desligue o processador e transfira a mistura de coco para uma forma de 20 centímetros por 9 centímetros e 5 centímetros, forrada com plástico. Alise a superfície da mistura, com ajuda das costas de uma colher, e leve ao freezer por, no mínimo, 30 minutos para firmar.

Assim que estiver firme, retire a mistura do freezer e transfira para uma tábua. Corte retângulos de mais ou menos 4,5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Aperte cada um com as mãos para ficar firme.

Para finalizar os bombons, passe cada retângulo de coco no chocolate meio amargo derretido. Escorra o excesso e arrume os bombons em uma forma forrada com papel-manteiga. Deixe secar para servir.