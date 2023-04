Páscoa sem glúten ou lactose: Opções de ovos e colomba pascal

A Páscoa é um deleite para quem não tem restrições alimentares, estamos falando de muito chocolate, dos mais diferentes sabores e recheios. Esse paraíso só funciona, no entanto, se você não tem intolerâncias, já que boa parte dos ovos e doces especiais não funcionam em dietas restritivas. Mas, fique tranquila: existem sim opções deliciosas para uma Páscoa sem glúten ou lactose.

Entre confeitarias e padarias, há boas escolhas no mercado de chocolates. Confira abaixo 5 lugares com diversos ovos liberados paras celíacos e também colomba pascal.

Ovos de Páscoa Luisa Abram Chocolates

Quanto: A partir de R$ 80 (170g)

Onde comprar: pelo site e estarão disponíveis para venda até dia 09/04.

Os chocolates de Luisa Abram são feitos com cacau selvagem, extraído de árvores centenárias no berço de sua criação, a floresta Amazônica. Livres de glúten e com diversas opções sem lactose. Para Páscoa, há os ovos: Blend Pará, Trio Avelã e Ao Leite (sendo o único com lactose).

Trio de ovos recheados Isabela Akkari

Quanto: R$ 298 (120g cada ovo do trio)

Onde comprar: Pelo site ou nas unidades físicas, há lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto ou Rio de Janeiro.

A confeiteira Isabela Akkari é uma referência quando falamos de doces sem glúten, lactose e açúcar. Uma das opções para Páscoa deste ano é o Trio de ovos de colher. Os sabores são: Pão de Mel, Brownie Deux e Double Chocolate Cake. Há diversos outros doces de Páscoa também, como Ovo da Nana, o best-seller desta época, Ovo de Alfajor de Pistache, de Cookies, Palha Italiana e mais.

Ovo de colher Red Velvet Grão Fino

Continua após a publicidade

Quanto: R$ 150 (320g)

Onde comprar: Pelo site ou na loja física, em São Paulo, disponíveis para comprar até dia 07/04.

A Grão Fino é uma padaria, confeitaria e restaurante com doces, pães e salgados livres de glúten e lactose. Este ano, eles fizeram uma seleção de ovos: os destaques são os sabores para comer de colher, Red Velvet, Brownie e Prestígio Fit.

Ovo de Páscoa da Haoma

Quanto: R$ 134,90 (300g)

Onde comprar: Pelo site.

Mais uma opção de ovos e chocolates é a Haoma. Esses são fáceis de encontrar até no mercado e há opções com chocolate branco, avelã com cacau, palha italiana e um dos ingredientes presentes é whey protein. Há outros doces com base de chocolate, entre paçocas, wafers e bombons.

Colomba Pascal Prá Lá de Bom – Sem Glúten

Quanto: R$ 80 (750g)

Onde comprar: Encomendas por telefone (número disponíveis no site) ou via Whatsapp (+55 11 97227-6336).

Os celíacos também tem direito de comer colomba pascal – contanto que não tenha glúten. A confeitaria e padaria Prá Lá de Bom – Sem Glúten elaborou uma versão do tradicional prato livre de glúten. Feita com farinha de amêndoas, limão siciliano, mirtilo e açúcar de coco, é feita por encomenda e está disponível durante toda essa semana.

Relacionadas Receitas Aprenda a fazer pão sem glúten