Carole Crema ensina receitas com chocolate para a Páscoa

Nem só de ovos vive a Páscoa. Essa época do ano é uma ótima oportunidade de se arriscar na confeitaria, produzindo doces variados com muito cacau. Especialista no assunto, a chef confeiteira Carole Crema ensina quatro de suas receitas com chocolate favoritas para a ocasião. Tem torta com recheio cremoso, donuts com cobertura de chocolate e até copinho para fazer com as crianças. Os preparos são ótimas pedidas para variar o ovo de Páscoa ou até aproveitar a barra em novas delicias.

Confira abaixo o passo a passo de cada receita:

COPINHOS COM BRIGADEIRO

Para os copinhos

300g de chocolate ao leite 823 Callebaut

Para o brigadeiro

1 lata de leite condensado (395g)

3 colheres de sopa de cacau em pó 100% Extra Brutt

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de creme de leite fresco

100 gramas de granulado split 3d Callebaut

Prepare os copinhos Use copinhos de café de 50ml para fazer a casquinha. Tempere o chocolate derretido, passando-o na pedra para chegar a 28 graus. Encha os copinhos com o chocolate e tire o excesso virando-os de cabeça para baixo. Leve para gelar por 15 minutos. Quebre o copinho para soltar o chocolate e reserve-o em temperatura ambiente.

Prepare o brigadeiro Coloque na panela o leite condensado, o cacau em pó e a manteiga. Leve ao fogo. Mexa sem parar até ficar em ponto de brigadeiro, por último coloque o creme de leite fresco. Retire do fogo e espere esfriar. Com um saco de confeitar, recheie os copinhos (não deixe o recheio ultrapassar a superfície) com o brigadeiro. Decore com granulado.

TORTA DE CHOCOLATE AO LEITE

Para a massa

250 gramas de farinha de trigo

3 colheres de sopa de cacau em pó

80 gramas de açúcar refinado

150 gramas de manteiga gelada em cubinhos

1 pitada de sal refinado

1 ovo

Para o recheio

2 colheres de sopa de glucose de milho ou mel

4 gemas

500 mililitros de leite (ou 250 de leite + 250 de creme de leite fresco)

400 gramas de chocolate ao leite 823 Callebaut

24 gramas de gelatina incolor em pó (2 pacotinhos)

Prepare a massa Misture a farinha, o cacau, o açúcar, a manteiga e o sal. Processe até virar uma farofa. Pare, adicione o ovo e processe bem rapidamente, apenas para ficar homogêneo. Cuidado para não processar demais. Retire a massa e coloque-a na geladeira para descansar por pelo menos 30 minutos. Preaqueça o forno a 180˚C. Abra a massa e cubra uma forma para torta de 20/25cm de diâmetro. Cubra essa massa com papel manteiga ou de alumínio e preencha com feijões crus (para a massa não despencar ao assar). Leve para assar por cerca de 20 minutos ou até que a lateral da torta esteja com a massa firme. Retire o papel e os feijões e asse até que a massa fique sequinha e dourada. Reserve.

Prepare o recheio Misture a glucose com as gemas e bata bem com um fouet. Coloque o leite ara ferver. Quando ferver, desligue o fogo e despeje-o aos poucos sobre a mistura de gemas, mexendo bem para que as gemas não coagulem. Volte a mistura para a panela e cozinhe em fogo lento, mexendo até um pouco antes de ferver. Quando estiver pronto, adicione o chocolate ao leite e a gelatina hidratada para que derretam no calor deste creme. Empregue na torta.

DONUT DOIS CHOCOLATES

Para a massa

500 gramas de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de açúcar

30 gramas de fermento biológico fresco

2 colheres de sopa de manteiga

1 ovo

200 mililitros de água

2 litros de óleo para fritar

2 xícaras de açúcar para polvilhar

Para o recheio

1 colher de sopa de amido de milho

200 mililitros de leite

1 lata de leite condensado

150 gramas de chocolate branco CW2 Callebaut

Para a cobertura

200 gramas de chocolate amargo 811 Callebaut

100 mililitros de creme de leite fresco

Prepare a massa Misture todos os ingredientes em um recipiente ou na batedeira. Bata com o gancho da batedeira ou sove bem até formar uma massa bem lisa. Deixe a massa descansando em temperatura ambiente por pelo menos uma hora para crescer. Em seguida, abra a massa com rolo e faça o corte no formato do donut com aros ou copos (o maior de cerca de 7cm de diâmetro e um outro menor – para fazer o buraquinho – de cerca de 2cm de diâmetro. Cuidadosamente, leve os donuts para fritar em abundante óleo quente – aproximadamente 2 litros. Quando estiverem bem douradinhos, retire da fritura, seque com papel absorvente e passe pelo açúcar. Prepare o recheio

Prepare o recheio Coloque o amido de milho em uma panela e dilua-o com o leite frio mexendo bem. Acrescente leite condensado e o chocolate branco. Cozinhe mexendo sempre, em fogo médio, até que ferva. Após levantar fervura, cozinhe por mais 3 minutos. Reserve para resfriar.

Prepare a cobertura Derreta o chocolate no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos. Quando estiver bem derretido, misture o creme de leite (que deve estar em temperatura ambiente) emulsionando bem.

Montagem Corte cada rosquinha ao meio e coloque o recheio de chocolate branco com a ajuda de um saco de confeiteiro. Feche pressionando bem e mergulhe então a tampa da rosquinha na ganache de chocolate amargo.

BOLO DE BAUNILHA COM BRIGADEIRO DE CHOCOLATE AO LEITE

Para a massa

180 gramas de manteiga

180 gramas de açúcar

2 ovos

80 mililitros de leite

250 gramas de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

Raspas de 2 limões

1 colher de sopa de essência de baunilha

Para o brigadeiro

1 lata de leite condensado

200 gramas de chocolate ao leite 823 Callebaut

200 gramas de creme de leite fresco

80 gramas de glucose

Prepare a massa Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar numa mistura bem cremosa e fofa. Adicione os ovos, um a um, batendo bem nos intervalos. Junte o leite e a baunilha e vá adicionando a farinha peneirada as poucos, batendo na velocidade baixa. No final, adicione o fermento e as raspas de limão. Coloque na forma e leve ao forno pré-aquecido a 180˚C até ficar firme e dourado.

Prepare o brigadeiro Coloque os ingredientes numa panela e cozinhe em fogo médio até o ponto de brigadeiro. Quando estiver desgrudando das laterais da panela. Deixe esfriar, coloque num saco de confeitar com um bico pitanga e cubra o bolo com rosetas de brigadeiro.