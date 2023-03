Drinques “diferentões” para provar em São Paulo

Conhecer novos sabores de drinques é sempre uma boa pedida! Além dos clássicos, como Negroni ou Dry Martini, vale passear pela coquetelaria por meio de criações diferentes, até mesmo as inusitadas. Diversos restaurantes, bares e pubs de São Paulo levaram a sério a missão de inovar na carta de coquetéis, com criações exóticas não só pela escolha de ingredientes, mas também na apresentação.

Do drinque servido na bota ao coquetel servido num godê para aquarela, veja a seguir alguns drinques bem “diferentões” para degustar na cidade!

Folks Pub

Com clima sertanejo, o Folks Pub traz o clima country não só para as atrações musicais, como também para a carta de drinques, a exemplo da bebida servida numa bota, há ainda outras opções bem diferentes que valem não só a degustação, como também uma foto. Veja mais detalhes aqui.

Endereço: R. Prof. Atílio Innocenti, 419, Itaim Bibi – São Paulo

Pop Corn Time foi pensado com a promessa de compartilhar o sabor da pipoca além do cinema. O coquetel é composto de pipoca, vodca, xarope artesanal de pipoca e suco de limão, servido em um balde de pipoca.

O drinque Na Bota foi desenvolvido especialmente para as comemorações de aniversário no bar – a casa oferece a bebida para dividir com os amigos como cortesia. Mas também é possível adquiri-lo em outras datas: o coquetel é composto de um litro de um mix misterioso de bebidas.

Candy Sushi Bar & Club

Apesar de ser um restaurante de gastronomia japonesa, o Candy Sushi Bar & Club tem clima de balada. A casa conta com três ambientes (deck, clube e bar) e traz drinques criativos para acompanhar preparos como hossomakis e uramakis. Veja mais detalhes aqui.

Endereço: Alameda Lorena, 2119, Jardins – São Paulo

O drinque Aquarela é preparado com gim Bombay Sapphire, mix de ervas, xarope de açúcar, limão e bitter umami – feito na casa – e tinta de yuzu ou framboesa. O coquetel muda de cor e sabor dependendo da escolha da tinta escolhida.

Bar das Patroas

O Bar das Patroas é um bar com clima de balada já consolidado no bairro do Itaim Bibi, e o nome faz referência às divas do feminejo. O cardápio de drinques traz bebidas tradicionais, mas também outras mais criativas, caso da Shot do Bombeiro, com licor de chocolate. Veja mais detalhes aqui.

Endereço: Rua Tabapuã 1410, Itaim Bibi – São Paulo

Cuida Bem Dela é o nome da bebida servida num grande vidro de esmalte e leva rum de coco, abacaxi e limão.

O Shot do Bombeiro é composto por licor de chocolate, licor de apricot, absinto, uísque e vodca. A bebida é finalizada com fogo numa grande performance: as pessoas são vestidas de bombeiros e, ao soar um sirene, devem consumir a mistura de uma só vez.