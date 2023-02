Coxinha é eleita 33ª melhor comida de rua do mundo

A coxinha ganhou o título de 33ª melhor comida de rua do mundo, segundo um ranking feito pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas. A lista foi divulgada neste mês pela publicação, que já catalogou mais de 10.000 alimentos e bebidas em seu arquivo online.

O popular salgado brasileiro ganhou a nota 4,6 (de 5 pontos totais) no levantamento, ficando à frente de iguarias famosas de outros países, como a pizza al taglio, da Itália, e o sanduíche de lomo, preparo argentino.

“Uma das comidas de rua favoritas do Brasil, a coxinha é um croquete crocante recheado com carne de frango e cream cheese [forma com que o site descreve o nosso catupiry], que é habilmente moldado em uma coxa de frango, depois empanado e frito”, define a publicação sobre o quitute.

O ranking traz ainda algumas curiosidades sobre a coxinha, inclusive sobre sua criação, que se deu em São Paulo no século 19, e na década de 1950 se espalhou para o Rio de Janeiro e o Paraná, tornando-se um dos salgados mais populares em todo o país.

“Diz a lenda que a coxinha foi feita pela primeira vez para o filho da princesa Isabel, que só gostava de coxa de frango. No entanto, segundo historiadores da alimentação, provavelmente foi inventado durante a industrialização paulista para ser comercializado como um substituto mais barato e durável aos tradicionais cortes de frango, que eram vendidos na porta das fábricas locais como petiscos para os trabalhadores”, aponta o TasteAtlas, que, inclusive, criou uma página especial para a coxinha brasileira em sua enciclopédia online, além de um roteiro de onde comer a iguaria.

China: a grande vencedora

O título de melhor comida de rua ficou com a China e seu guotie. A receita trata-se de um preparo muito parecido com a gyoza (aprenda aqui).

“Variedade frita do bolinho (dumpling) chinês jiaozi, conhecido como guotie, o bolinho vem do norte da China e é tipicamente recheado com carne de porco picada, repolho chinês, cebolinha, gengibre, vinho de arroz e óleo de semente de gergelim. As texturas crocantes e macias são alcançadas por um método especial de preparo: enquanto o fundo do bolinho está fritando, uma pequena quantidade de líquido é adicionada à panela que é tampada, permitindo que o restante do bolinho e o recheio cozinhem no vapor”, descreve a publicação.

A Malásia ficou com o segundo posto com o seu roti canai (uma massinha frita, parecida com uma panqueca), e quem levou o terceiro lugar de melhor petisco de rua foi o México, com seus famosos tacos. Veja aqui a lista completa de melhores comidinhas de rua eleitas pela TasteAtlas.