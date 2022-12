Aprenda a preparar as 10 receitas mais buscadas no Google em 2022

Final de ano é tempo de retrospectivas – e, acredite, elas podem ser deliciosas! Para por mais sabor nos seus dias, a gente te conta quais foram as receitas mais buscadas no Google e ainda te ensina a prepará-las! Vamos lá?

1° lugar: Receita de bolo caseiro

Nada como um bolo recém-saído do forno para acompanhar aquele cafezinho no meio da tarde, não é? Aqui em CLAUDIA, você já aprendeu como evitar os erros que impedem o seu de crescer e ficar fofinho, mas também não faltam receitas de diversos sabores: dos tradicionais chocolate e fubá, aos bem diferentões. Veja como preparar todos neste link!

2º lugar: Receita de pão de queijo vegano

A culinária vegana não para de crescer, e hoje já existem formas de preparar os mais variados quitutes sem nenhum ingrediente de origem animal. O pão de queijo vegano ficou em segundo nas pesquisas, e nós, claro, temos uma versão deliciosa feita com grão de bico. Aprenda a receita aqui.

3º lugar: Receita de yakissoba

O prato clássico da culinária oriental é prático e delicioso – além de ser uma boa pedida para variar a massa. Aprenda a preparar aqui.

4º lugar: Receita de banofee

O banofee, sobremesa que leva doce de leite, chantilly e banana virou febre em 2022. Clicando aqui você encontra a receita tradicional, montada em copinho, e, neste link, uma versão em torta.

Continua após a publicidade

5º lugar: Receita de bolo de liquidificador

Praticidade é tudo, e estamos sempre buscando maneiras de tornar a culinária mais simples, sem perder em nada no sabor. Prova disso é o 5º lugar nas pesquisas: o bolo de liquidificador. Aqui você aprende uma versão deliciosa.

6º lugar: Receita de bacalhoada

Clássica na Páscoa, mas deliciosa em todas as ocasiões, a bacalhoada também teve seu espaço no ranking. Aprenda a receita aqui. Quer uma versão diferenciada? Também temos a deliciosa bacalhoada com legumes e purê de mandioquinha.

7º lugar: Receita de quentão

A bebida clássica das festas juninas disparou nas buscas! Mas quem disse que ela não pode ser consumida em qualquer época do ano? Aprenda a receita aqui.

8º lugar: Receita de canjica

A canjica doce, outro clássico das festas juninas, também fez sucesso no ano. Deu água na boca? Saiba como preparar clicando aqui. Ah, também temos uma versão vegana que é simplesmente irresistível!

9º lugar: Receita de panqueca

A panqueca salgada é bastante prática de preparar, e você ainda pode variar os recheios para sair do comum! Aprenda 15 receitas aqui.

10º lugar: Receita de mousse de maracujá

Essa aqui tem tudo a ver com o verão! Fácil, refrescante e saborosa, pode ser uma boa pedida para a sobremesa de Natal. Aprenda a receita.