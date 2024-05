5 receitas de creme de milho práticas e criativas

O creme de milho, sem dúvidas, é uma receita irresistível que combina a cremosidade do cereal com a suavidade do creme de leite, resultando em um prato reconfortante e cheio de sabor.

E claro, além de ser delicioso, é uma opção versátil que pode ser servida como entrada ou acompanhamento em diversas refeições do dia a dia. Sua preparação é simples e rápida, ideal para quem busca praticidade na cozinha sem abrir mão do prazer gastronômico.

Pensando nisso, separamos cinco receitas práticas de creme de milho, desde as mais tradicionais às mais inovadoras, que acrescentam ingredientes como espinafre, canela e pimenta. Confira:

Creme de milho tradicional

Para fazer essa receita de creme de milho, você precisará apenas de ingredientes do cotidiano, como leite, farinha de trigo, manteiga, cebola e sal. Essa é a melhor opção tanto para iniciantes quanto para quem busca praticidade e facilidade na cozinha.

Creme de milho funcional

O creme de milho funcional é perfeito para aqueles que não resistem a esse saboroso alimento, mas não querem abrir mão de uma dieta fitness. Inclusive, neste modo de preparo, são utilizados ingredientes como pimenta-do-reino e noz moscada, que possuem inúmeras propriedades positivas para o coração, digestão e mente.

Creme de milho vegano

Não se engane: mesmo sendo vegano, esse creme de milho é extremamente fácil de ser preparado (você irá gastar, em média, menos de meia hora). A receita consiste em basicamente quatro ingredientes: milho cozido, leite de amêndoas, goma para tapioca e sal rosa do himalaia. Incrível, né?

Creme de milho com espinafre

Todos sabemos que o espinafre é rico em cálcio, magnésio e fósforo, minerais fundamentais para fortalecer e preservar a saúde dos ossos, entre outros benefícios. Então, imagine que incrível poder juntar todas essas vantagens com o delicioso sabor do creme de milho? Essa é a definição de melhor dos dois mundos, sem dúvidas.

Continua após a publicidade

Creme de milho com canela e pimenta

Canela e pimenta no creme de milho pode parecer exótico, mas nós garantimos: a mistura tem um resultado extraordinário. Caso queira ousar na cozinha e ressignificar o sabor de um prato tão tradicional, não deixe de testar essa receita.

Benefícios do creme de milho

O creme de milho não é apenas um prato delicioso, viu? Consumi-lo no dia a dia garante uma alimentação rica em fibras e nutrientes, como as vitaminas A e C. Em conjunto, todos esses elementos promovem a saciedade e auxiliam no bom funcionamento do organismo. Maravilhoso, né?