Como um laboratório, onde o experimentar proporciona um caminho prazeroso de descobertas, a cozinha certamente é o local perfeito para se permitir tentar. O distanciamento social fez com que a rotina de muitas pessoas fosse transferida completamente ou parcialmente para dentro do lar. Assim, buscar vivências diferentes se tornou um dos melhores passatempos.

Neste Dia dos Namorados, em configurações diferentes do que estávamos acostumados, as composições de frutas, xaropes, folhas, destilados e sucos podem fazer parte da experiência única de dar e sentir afeto. Se o lugar deve ser o mesmo de todos os dias, o brinde será com bebidas, alcóolicas ou não, nada convencionais, mas fáceis de se preparar.

De gim a suco de amora e manga-ouro , confira a seleção de drinques que separamos para você se aventurar e surpreender o seu amor. Tim-tim!

Pérola-negra

Suco de amora e manga-ouro

Monkey 47

Chicabô

Hendricks

Refrigerante caseiro

Satang Muu