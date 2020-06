3 pratos saborosos para um inverno perfeito

As temperaturas começam a cair e nós já corremos para preparar tudo de que precisamos para garantir dias gostosos e aconchegantes, principalmente dentro de casa. Entre os itens essenciais estão alguns livros, muitos cobertores, um bom vinho e uma lista caprichada de comidinhas, não é mesmo?

As sopas e os fondues já são indispensáveis, mas, às vezes, esquecemos que outros pratos nutritivos têm tudo a ver com as baixas temperaturas. Entre eles, receitas com salmão do chile, uma proteína versátil que, repleta de ômega 3, garante uma boa quantidade de gordura boa, ou seja, a gordura que ajuda na prevenção de doenças e dá aquela turbinada na imunidade. Para ter pratos ainda mais saudáveis, escolha o Salmón de Chile, que tem origem na região austral do Chile, local com características naturais que o tornam único para a produção do salmão, com suas ótimas condições hidrográficas, clima e temperatura. Outro importante diferencial são as águas frias da corrente de Humboldt, considerada a mais limpa do mundo e ideal para o cultivo do peixe.

Abaixo, três receitas que combinam perfeitamente com dias frios:

A receita, além do Salmón de Chile, que é saudável e saboroso, ainda leva leite de coco, que fornece energia, pois é rico em gorduras que são rapidamente absorvidas e utilizadas pelo organismo, e pimenta e gengibre, dois potentes termogênicos, perfeitos para esquentar um dia bem frio.

INGREDIENTES

– 600g de filé de Salmón de Chile

– 200g de camarões pequenos e limpos

– 200g de castanha de caju

– 1 colher (chá) de gengibre ralado

– 240mL de leite de coco

– 1 cebola picada fina

– ½ xícara de azeite de dendê

– Sal e pimenta a gosto

– 1 pão francês sem crosta

– 1 xícara de coentro fresco picado

PREPARAÇÃO

Corte o pão em fatias e deixe-as de molho no leite de coco até amolecer.

Esfarele o filé de salmão ou pique bem.

Num processador, moa bem a cebola e as castanhas e misture com sal, pimenta, gengibre e o pão embebido no leite, junto com todo o líquido.

Coloque tudo em uma panela grande, misture o salmão picado e o camarão e cozinhe por 10 minutos, adicionando leite, se necessário, até obter uma consistência macia de purê.

Em seguida, coloque o azeite de dendê e 2 colheres de sopa de coentro fresco picado.

Ferva por mais 3 a 5 minutos e sirva em potinhos fundos individuais, polvilhados com coentro fresco picado.

Uma bela pasta combina perfeitamente com uma taça de vinho e baixas temperaturas. O parmesão, a ricota e os aspargos garantem a cremosidade de um prato típico de inverno.

INGREDIENTES

– 500g de espaguete fresco

– 2 colheres (sopa) de azeite

– 500g de aspargos frescos

– 2 colheres (sopa) de salsinha picada

– 400g de Salmón de Chile, sem pele

– 200g de ricota

– 1/2 xícara de leite

– 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

– 1 colher (chá) de endro fresco ou seco

– Um pouco de sal

– 1 colher (sopa) de alcaparras

PREPARAÇÃO

Aqueça o azeite numa frigideira média.

Quando a panela estiver quente, refogue os pedaços de aspargo junto com o salmão, a salsa e o coentro por um a dois minutos.

Tempere com sal e pimenta.

Junte o macarrão recém-cozido, ainda quente e mexa delicadamente, adicione o queijo parmesão e, finalmente, a ricota em pedaços pequenos.

Polvilhe com alcaparras e sirva imediatamente.

Os pratos de inverno costumam vir repletos de ingredientes cheios de personalidade. O pão ciabatta, com aspecto rústico e miolo molinho, a mostarda, com gosto e aroma fortes, e as cebolas quentinhas criam, junto com o Salmón de Chile, o sanduíche perfeito para uma noite de preguiça e cobertor.

INGREDIENTES

– 4 pães Ciabatta

– 300g de filé de Salmón de Chile, sem pele

– 1 colher (sopa) de coentro

– 4 colheres (sopa) de mostarda forte

– 2 xícaras (chá) de folhas de rúcula

– 2 cebolas

– Gotas de vinagre de vinho

– 4 pimentões

– 4 colheres (sopa) de azeite

– 1 dente de alho moído

– 1 colher (sopa) de salsinha picada

PREPARAÇÃO