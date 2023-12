Tarô da semana: entre 04/12 e 10/12, a energia é de novos ciclos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Mago representa o Verbo, o poder da palavra de Deus, através do qual o mundo foi criado. Como diz o ditado, “palavras têm poder”. Neste sentido, nós criamos ao falar. De fato, as palavras que expressamos, queiramos ou não, funcionam como um instrumento de criação. Elas atraem coisas e temos capacidade de manifestar o que queremos com o poder do que falamos.

Se associarmos a nossa intenção quando pronunciamos certos dizeres ou frases, podemos literalmente fazer “mágica”! A linguagem verbal é, sem dúvida, uma das melhores formas de emanar nossas intenções. Não é à toa que bruxas e magos a usam para fazer encantos.

Podemos também utilizar este poder de manifestação em preces, orações, entoando cânticos e, claro, fazendo afirmações. O Mago é um poderoso arquétipo de ação, manifestação e potencial ilimitado. Esta carta traz consigo a energia da criatividade, confiança e habilidade de transformar ideias em realidade e simboliza a capacidade de utilizar os recursos disponíveis para alcançar objetivos desejados.

O arcano também representa os encontros dos mundos físico e espiritual (“como acima, é abaixo”) e o canal que converte a energia espiritual em ação no mundo real. Na ilustração da carta, o Mago está retratado segurando uma varinha, uma taça, uma espada, uma moeda, que simbolizam os quatro elementos (fogo, água, ar e terra, respectivamente), bem como as quatro facetas do ser humano (vontade, emoção, pensamento e matéria).

Essas ferramentas representam o domínio sobre as forças elementais e a capacidade de manipular essas energias em direção a um objetivo específico e realização da vontade. Com a carta do Mago como regente da semana, é provável que você tenha a oportunidade de manifestar seus planos e realizar novos projetos para a vida.

É a carta da novidade, do início. É um momento favorável para agir com determinação, confiança e foco, aproveitando suas habilidades e conhecimentos para criar resultados positivos. O Mago também representa a habilidade de se adaptar diante dos desafios e aproveitar as circunstâncias a seu favor.

Pode ser uma boa hora para explorar novas abordagens, experimentar, inovar e buscar soluções criativas para os obstáculos que possam surgir. Aproveite esse período para agir com confiança, aproveitar suas habilidades e conhecimentos, e buscar soluções criativas para alcançar seus objetivos.

E lembre-se de permanecer fiel à sua verdadeira essência em todos os aspectos de sua jornada. O Mago é a primeira carta do tarô. O número 1 que simboliza o arcano significa o princípio primordial criador e está ligado à criatividade e à originalidade. Ele exibe a capacidade de pensar fora da caixa e encontrar soluções inovadoras para os desafios que surgem no meio do caminho.

Além disso, está associado à capacidade de manifestar desejos e intenções. Ele representa o poder de iniciar um novo ciclo e influenciar os resultados em sua vida. Sim, é importante você se conscientizar que, com a varinha do Mago, o poder está em suas mãos.

Você tem inteligência, astúcia, capacidade, dons, recursos e atitudes para produzir as mudanças desejadas com sucesso! O potencial de realização é incrível! Deixe que a magia flua! Inicie algo novo, crie novos projetos. Abracadabra!

“É capaz quem pensa que é capaz” (Buda)