Horóscopo de dezembro: última chamada para resolver pendências

Adeus ano velho, feliz ano novo! Mas, antes, o que você fez em 2023? Essa reflexão é o que permeia o horóscopo de dezembro, mas com viés positivo: é hora de reconhecer os acertos, acolher o que não foi tão bacana e partir para uma nova jornada. Para começar, Netuno deixa de ficar retrógrado em Peixes, logo na primeira semana. Com isso, podemos voltar ao equilíbrio de razão e emoção. É tempo de enxergar tudo com mais maturidade e com doses de realismo.

Na mesma semana, Vênus faz seu movimento pelo signo de Escorpião e promove intensidade nas relações (e não do jeito impulsivo). Estaremos mais seletivas e olhando o setor do coração de forma profunda.

Marte, o planeta da ação e da coragem, fica em Sagitário por todo o mês. A sintonia fogo com fogo também influencia na energia dos momentos íntimos: libido em alta e magnetismo on!

Marte nesta configuração ainda dá vazão a novos conhecimentos e a oportunidades de mudar (ou adaptar) a rotina. O alerta fica com o jeito de falar — cuidado para não se exceder nas palaras.

Como nem tudo são flores (ou fogos de artifício), Mercúrio se despede em seu quarto movimento retrógrado deste ano — agora, em Capricórnio — e fica assim até o primeiro dia de 2024. A reta final, portanto, será de uma última revisão do que é possível ajustar ou encerrar de vez.

É quase irônico o universo nos oferecer essa vibe mais lenta justamente no mês mais corrido do ano. Porém, nunca é por acaso. Neste momento, o trânsito astrológico nos ensina que o caminho deve ser construído com presença. Não adianta pensar em “um ano que vem maravilhoso” se ainda existem questões a serem resolvidas. Aproveite a oportunidade.

O Sol brilha grande parte do mês em Sagitário, renovando otimismo e oferecendo boas lembranças com as pessoas queridas. Assuntos ligados à espiritualidade fazem sua morada neste mês. Ao menos até a energia se encaminhar para Capricórnio, no dia 22. Estando aí, o Astro-Rei finaliza sua passagem pelo zodíaco este ano nos dando chances de materializar e estabilizar tudo o que desejamos. Os planos agora são feitos com base e sustentação, e o convite dos astros é que possamos vislumbrar o novo horizonte com responsabilidade.

Pronta para começar outra vez?

Horóscopo de dezembro para cada signo

Sagitário 22/11 a 21/12

Com o Sol irradiando luz e energia para sua vida boa parte do mês, você tem a chance de fazer uma renovação energética e trilhar bons passos em direção ao que pretende fazer. O período também traz um encontro especial com a realização de sonhos e intuição — ela estará mais aguçada do que nunca. Apesar do dinheiro chegar com mais facilidade no final do mês, você precisa se organizar para não ter surpresas.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Dezembro chegou e você conseguiu, mesmo com bons desafios, fazer grandes transformações. Mas tenha cautela e paciência com o que você ainda não conquistou. O Sol brilha em seu setor inconsciente, trazendo a oportunidade de resolver pendências emocionais. No final do mês, a renovação solar te ajuda a alcançar novos objetivos com mais fluidez.

Aquário 21/1 a 19/2

O último mês do ano indica reconhecimento ou até mesmo novas oportunidades na sua carreira. Analise tudo com atenção e faça as escolhas que o coração pedir. Não desperdice a sociabilidade em alta. As finanças começam a se ajeitar, mas convém não dar passos maiores do que consegue, ok?

Peixes 20/2 a 20/3

Logo no começo do mês, você pode sentir-se mais aliviada para traçar planos com maturidade e pé no chão. Há chances de renovar os propósitos de vida, com expansão, crescimento e até viagens — que, aliás, trazem boas energias ligadas a novos aprendizados e expansão da consciência.

Áries 21/3 a 20/4

Dezembro vai te fazer trabalhar intensamente em prol do seu conhecimento. Assuntos ligados a espiritualidade também se movimentam. Contudo, uma intensa mudança na carreira faz você recalcular a rota e seguir um caminho mais alinhado com o seu propósito. Espere por algumas boas transformações.

Touro 21/4 a 20/5

Depois da intensidade promovida pelo eclipse de outubro, você tem a possibilidade de vivenciar o amor de forma entregue, se assim desejar. Sol e Plutão na sua casa de expansão te auxiliam a se planejar para o que deseja fazer ainda este ano. Isso será útil naquelas horas de desespero causadas por imprevistos.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Nos primeiros dias de dezembro, um alívio nas questões mais profundas te acomete, colocando as coisas nos devidos lugares. O lado emocional ganha vibrações positivas, indicando uma nova paixão. Se você já está em um relacionamento, a virada do ano traz mais harmonia e equilíbrio para a relação.

Câncer 21/6 a 21/7

Afeto e autocuidado são beneficiados neste mês, propício para deixar as confraternizações ainda melhores. Abra-se para o novo e para o equilíbrio das suas emoções. Sol, Plutão e Mercúrio se unem no final de dezembro para dar andamento aos planos. Olhe para você com carinho, pois é assim que os outros te sentem.

Leão 22/7 a 22/8

Energia e criatividade correm soltas para que seus ideais sigam como planejado. Tome cuidado com os excessos: tire um tempo para descansar a mente e o corpo. Uma oportunidade há muito tempo desejada pode, finalmente, acontecer. Tenha resiliência para entender que tudo acontece no tempo certo, sempre.

Virgem 23/8 a 22/9

Vibrações no seu campo familiar podem exigir um pouco mais

da sua atenção e presença. Saiba colocar limites para não extrapolar seus planos. O setor amoroso dá uma trégua e traz oportunidades concretas de envolvimento. No relacionamento, é hora de parar de projetar suas expectativas e trabalhar melhor com a realidade.

Libra 23/9 a 22/10

Dezembro promove um encontro intenso com as suas emoções. É hora de sair do casulo e deixar que os bons ventos tragam o melhor. A família e o passado exigem um pouco da sua diplomacia, sobretudo com burocracias. Será um período para decidir os próximos passos com quem realmente faz a diferença.

Escorpião 23/9 a 21/11

Vibrações mais amorosas rondam o seu setor pessoal. Neste período, você terá chances de resolver questões profundas de um processo terapêutico ou holístico, além de renovar a forma como você lida com os problemas. O mês também é propício para olhar com maturidade para os assuntos do coração. Não tenha medo de sentir.