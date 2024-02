Tarô da semana: momento é de responsabilidade e cautela

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Então, acabou a festa. Depois do Carnaval, voltamos à realidade. Não é por acaso que temos, nesta semana, a presença marcante da Justiça como carta-regente. No tarô, a Justiça representa equilíbrio, virtude, imparcialidade e o cumprimento do dever. Ela nos convida a avaliar nossas ações e decisões, ressaltando a importância de buscar a harmonia e a retidão em todas as áreas das nossas vidas. Vamos entender melhor esta energia?

Tarô da semana: carta da Justiça

É uma carta bastante fria e racional. Nesta semana, avalie bem as opções, ouça a todos os envolvidos, observe os prós e contras e, quando sentir que tem o conhecimento necessário para tomar a decisão certa, execute-a com confiança. Em outras palavras, pense bem antes de agir.

A carta da Justiça no Tarô trata da razão, da verdade e, sim, literalmente da justiça. Sem dúvida, este arcano é um presságio favorável para questões jurídicas. Se você está envolvida numa disputa legal ou aguarda uma decisão dos tribunais ou de algum órgão governamental, a justiça será feita.

“Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em

tudo.” Albert Camus

A Justiça pode representar um bom momento para se fazer ajustes, bem como uma oportunidade para restaurar o equilíbrio físico, emocional, social e espiritual. Também significa que é hora de permanecer firme e forte contra as coisas e pessoas que podem estar tentando desequilibrá-la. Visto que está relacionada à justiça cármica, tem uma forte correlação com causa e efeito. Portanto, a Justiça também favorece “fazer a coisa certa”.

Mesmo que as probabilidades pareçam estar contra você, siga sua bússola moral e confie que terá um resultado justo. Essa semana é ideal para buscar soluções justas, tanto em nossos relacionamentos pessoais quanto em questões profissionais. Este arcano também simboliza a necessidade de seguir as leis/regras e deixar de lado nossas emoções e preconceitos, agindo com base somente na razão e na imparcialidade.

Continua após a publicidade

Seja no ambiente corporativo ou nos negócios próprios, é importante lembrar que a honestidade e o respeito são fundamentais para se obter sucesso duradouro. No plano pessoal, a Justiça nos chama a refletir sobre nossas relações interpessoais. É um momento propício para resolver conflitos e buscar o entendimento mútuo.

Devemos ser honestas conosco e com os outros, assumindo a responsabilidade por nossas ações e buscando reparar qualquer injustiça que porventura possa ter ocorrido. “A justiça mais feroz que existe é a consciência.” Esta carta aconselha justamente a procurarmos liquidar as nossas “dívidas cármicas”.

Por exemplo, se você fez algo errado com alguém, você pode consertar. Tente o quanto antes agir da forma correta e fazer o que é certo. Estamos entrando na temporada de Peixes, um signo que nos oferece profundidade e emoção. Portanto, é um momento favorável para conversas profundas e necessárias, procurando, claro, evitar discussões, buscando de uma solução pacífica para seus problemas.

No trabalho, a Justiça nos encoraja a agir de forma ética e justa em todas as negociações. É uma oportunidade para analisar nossas escolhas profissionais e avaliar se estamos seguindo o caminho que está de acordo com nossos valores.

Num contexto geral, a Justiça está mostrando que todas as ações têm consequências. Então, olhe para as suas circunstâncias atuais nesse contexto.

Continua após a publicidade

Como as suas próprias ações contribuíram para onde você se encontra hoje? Há alguma lição cármica que você deveria aprender com sua situação atual? A velha máxima diz que o ano só começa mesmo depois do Carnaval.

E o ano de 2024 é justamente regido pela carta da Justiça, a mesma que rege a energia desta semana. Quando este arcano aparece, é como se suas ações fossem colocadas em uma balança. Se você tiver sendo boa e justa, saiba que coisas boas surgirão em seu caminho. E suas ações e atitudes inspiram outras pessoas. “A justiça no mundo começa em cada um de nós.”

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.