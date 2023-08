9 livros de Tarô para aprender mais sobre o assunto

O Tarô é uma ferramenta bastante conhecida quando o assunto é compreender a natureza humana e mapear ações futuras. Não à toa, é muito utilizado quando precisamos de clareza sobre ideias e até sobre caminhos a percorrer.

Se você já se sentiu curiosa sobre como fazer a leitura das cartas ou até sobre a história do oráculo, então, vai gostar da seleção de livros abaixo. Escolhemos alguns títulos bastante conhecidos sobre o tema, e você pode ler e aprender para, quem sabe, tirar as próprias cartas no futuro.