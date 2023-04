Tarô da semana sugere felicidade e sucesso com a carta do Sol

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Sol é a 19ª carta dos Arcanos Maiores e representa vida, energia e alegria. No Tarô, este arcano irradia sucesso e positividade. É um claro sinal de boa sorte e de que coisas boas estão a caminho. Para muitos tarólogos, é a melhor carta do tarô. Tudo se ilumina com o Sol. Ele é o astro-rei.

Vemos na ilustração da carta do Sol no tradicional baralho de Rider-Waite, uma criança nua sentada em um cavalo branco. A sua nudez mostra que ela não tem nada a esconder, manifestando toda a pureza e inocência da infância. Há também 4 girassóis na carta para representar os 4 naipes dos Arcanos Menores. Portanto, esta energia alegre, é uma forte indicação de que tudo ficará bem na sua vida.

Esta carta também é um sinal de renascimento e de você pode estar fazendo mudanças positivas que a levarão para uma nova fase. Não é por acaso que o Sol é o arcano-regente justamente da semana da Páscoa. Afinal de contas, na tradição cristã, a Páscoa representa a passagem da vida que estamos vivendo hoje para uma vida melhor. Apesar da carta do Julgamento ser a que verdadeiramente anuncia a Ressurreição e o Juízo Final no Tarô, o ciclo do Sol, ou seja, o nascer e o pôr do Sol, foi comparado em muitas culturas, como o símbolo do nascimento, da morte e da ressurreição. Com o Sol, vivemos um renascimento diário.

De fato, a carta do Sol significa brilho, glória e sucesso. Está associada à estrela do sistema solar, fonte de luz, calor e vida na Terra. Você possui a extraordinária capacidade de iluminar a vida dos outros. Por ser uma pessoa solar, quente, iluminada e cheia de energia, contagia todos aos seu redor. As pessoas serão atraídas por sua tremenda energia e vibrações positivas. É também a carta da veracidade, portanto, se você foi vítima de engano ou mentira, a carta do Sol lançará sua luz, revelando a verdade e os mentirosos. Aliás, com o Sol, quaisquer problemas que você esteja enfrentando desaparecerão. A escuridão do caminho difícil foi finalmente superada e o sol aparece novamente, resplandecente em seu brilho e calor.

O Sol encoraja você a olhar para o lado bom das coisas. O melhor ainda está por vir. Prepare-se para brilhar! A carta do Sol indica prosperidade, progresso. Com o Sol, tudo é favorável e você vai estar particularmente iluminada, tendo satisfação em todos os níveis, atingindo êxito total em tudo o que fizer!

Do ponto de vista profissional, o Sol é um ótimo sinal. Seus esforços serão recompensados em breve. Este é o momento ideal para realizar os seus sonhos. Qualquer empreendimento que você iniciar, vai crescer e prosperar. É um grande “sim” do Universo.

Continua após a publicidade

O Sol representa abundância. A energia positiva e radiante deste arcano, vai trazer para você mais otimismo e vitalidade, podendo te ajudar a superar até as situações mais difíceis. Sua confiança a impulsionará pra frente. Ninguém vai conseguir apagar o seu brilho (sim, quem tem luz e se destaca, desperta inveja).

Aproveite esta semana de feriado para se divertir, ir a um show, jogar conversa fora com amigas, estar feliz em família.

“Torne-se o sol e todos o avistarão. O dever do sol é existir, ser o que é” (Fiódor Dostoiévski)

Boa semana e, nem preciso dizer, muita luz!

Cris Paixão.