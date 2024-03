Luzes: 3 cores para cabelos cacheados e ondulados

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

“Qual é a cor que mais combina comigo?” Acredito que você já fez essa pergunta inúmeras vezes, e escolher as nuances pode ser um desafio, ainda mais se estivermos falando em cores para cabelos cacheados ou ondulados. São vários motivos, desde a combinação do tom dos fios com os da pele, até como eles vão se comportar após o processo químico – como a oleosidade natural do couro cabeludo não consegue percorrer toda a fibra capilar, ela fica mais sensível e propensa ao ressecamento, e o uso do pigmento claro (loiro) potencializa os danos, influenciando até mesmo na definição.

Por isso, para quem nunca passou por uma descoloração, pode começar por cores mais sutis – para não estranhar – como chocolate ou madeira, que são próximos do tom natural.

O ideal é que as luzes sejam realizadas em algumas mechas, que ficam mais luminosas, mas sem comprometer a saúde das madeixas, mantendo o toque macio e aparência brilhante. Vai ficar com um efeito de como se você tivesse tomado sol.

Outra alternativa é o pigmento doce de leite. Nessa etapa, é possível intensificar a quantidade de mechas a serem iluminadas, podendo concentrar o trabalho mais nas pontas.

É um clareamento mais avançado e perceptível, mas que ainda mantém a definição e não resseca. Sem contar que é uma nuance coringa, ou seja, que combina com qualquer tonalidade de pele.

E, por fim, as loiras. Vai existir um loiro que combine mais com seu tom de pele, por isso, só um profissional para avaliar.

Mas é importante alertar que quanto mais claro, mais impacto sua fibra capilar vai sofrer, podendo resultar em pontas ressecadas e fios menos definidos. Nesse caso, é preciso ter uma rotina intensa de hidratação e de reconstrução, para manter a saúde e a beleza das madeixas.

Cuidados ao fazer luzes em cabelos cacheados

Invista em shampoo e condicionador para cabelos ondulados/cacheados. Aposte nas máscaras com vitaminas, óleos e queratina, de uma a duas vezes por semana, em casa – não exagere na queratina, pois em excesso pode deixar as madeixas enrijecidas.

Vale hidratar a cada 15 dias no salão, para potencializar os resultados. Lembre-se ainda de finalizar a lavagem aplicando um CC Cream ou ativador de cachos, que vão ajudar na definição.

O óleo de reparação pode ser usado nas pontas para prevenir o ressecamento. No vídeo, abaixo, você confere na íntegra os tipos de luzes em cabelos cacheados e ondulados.