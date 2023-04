“Dia das mães é todo dia”, diz Giovanna Antonelli em entrevista à CLAUDIA

As mães são as grandes responsáveis por manter o mundo girando, não há dúvidas. Faltando pouco menos de um mês para a data em homenagem à elas, o Dia das Mães, batemos um papo com Giovanna Antonelli. A atriz e empreendedora contou sobre sua relação com a carreira, os filhos Pietro, Antônia e Sofia, e a maternidade no geral.

Giovanna está na reta final da novela Travessia e tem tocado outros projetos, entre cursos, palestras, filmes e séries. Ela quer, inclusive, passar a focar também em produções no audiovisual. A atriz está na TV desde o começo dos anos 1990, participou de mais de 30 novelas e séries, é uma referência quando falamos de artistas brasileiros. Giovanna estrelou também filmes e peças de teatro. Ganhadora de diversos prêmios, ela apareceu em sua primeira novela em 1994, aos 18 anos, e nunca mais parou. Além dos trabalhos nas telas, Giovanna também é dona Giolaser Clínicas.

Em meio a esse turbilhão de afazeres profissionais, Giovanna Antonelli equilibra a rotina em família. A atriz se junta aos filhos para estrelar a campanha de Dia das Mães 2023 de L’Occitane au Brésil. Partindo deste ponto, a artista reflete sobre seu papel perante a maternidade e o de mulher.

Entrevista com Giovanna Antonelli

Mulher, empresária, atriz, mãe e muito mais. É esperado que nós, mulheres, estejamos sempre prontas para equilibrar diversas funções e por mais que faça parte de uma construção social que aos poucos estamos desconstruído, de fato, tiramos de letra muitas coisas. Como é para você criar esse balanço?

O balanço é o mesmo de toda mulher! Nos viramos nos 30 tão instintivamente e damos sempre conta de tudo. O lance é equilibrar. Comecei a trabalhar aos 13 anos e nunca mais parei, minha rotina foi se intensificando ano após ano e as minhas responsabilidades também. Vivo desta forma desde sempre, com muita disciplina, paixão e vontade de crescer. Estudo, treino, leio, crio, procuro ter disciplina na rotina, nem sempre consigo. Vou adaptando horários, me desdobrando para dar conta de tudo e fazer dar certo. Mas tudo isso é uma escolha. E cada um deve ter a sua.

E você tem notado aos poucos mudanças positivas em relação ao papel não só da mulher, mas da mãe, dentro da sociedade em que vivemos?

O papel de mãe e de mulher é sempre muito desafiador. Educar num mundo violento e pouco gentil, também é um desafio. Mas posso dizer que sou muito grata a todas as mulheres que lutaram e através de suas lutas e conquistas, abriram caminho para estarmos aqui hoje, cada vez mais empoderadas e fazendo história.

Falando especificamente de maternidade, temos muito uma romantização do assunto. Como foi isso para você?

Sempre sonhei com a maternidade e foi uma realização pra mim. Agora, dormir uma noite inteira pós maternidade, nunca mais [risos]. E quanto mais crescem, a preocupação dobra. O amor triplica e a vontade de acertar é elevada a potência mil. Minha experiência com gravidez foi tranquila. Graças a Deus. Trabalhei intensamente durante o período. E se pudesse ter um arrependimento, seria de não ter curtido ao máximo, um tempo que não volta mais. Porque tinha que me desdobrar em mil, como toda mulher brasileira. O lado bom é o aprendizado diário. Meu foco é dar autonomia para cada um seguir seu caminho e intuição e ao mesmo tempo, prático o exercício da escuta, da paciência. É uma grande troca.

Como é esse encontro ideal entre mãe e filhos para você?

Maternidade é uma delícia e uma dor [risos]. Entender cada um de forma personalizada e educar num mundo ‘selva’, violento e pouco gentil, é mais desafiador ainda. Me desdobro todos os dias, me reinvento como mãe e ser humano. Digo que sou uma mãe em construção através do olhar deles.

O que o Dia das Mães representa para você?

Não cultuo a moda social das datas comemorativas. Dia das mães é todo dia. Sem folga [risos]. E se eu puder estar com os meus amores, melhor ainda. Sem peso, sem cobrança!! Porque todo dia da nossa vida, tem que ser bem vivido, curtido, com respeito principalmente e boas pitadas de alegria.

Tenho orgulho da minha criação, que me ajudou a me tornar o que sou, entre trancos e barrancos. E numa época onde a mulher não tinha tanta voz. Ao longo da caminhada, fui me lapidando e me aprimorando, e isso faz parte da evolução de todos nós.

Você está ponderando uma pausa após Travessia, esse período é para aproveitar ainda mais a família?

Eu tenho muita energia e gosto de estar sempre em movimento. E amo tudo que faço! Trabalho há 30 anos, ininterruptamente, e incansavelmente. Não tenho como sair de cena, porque estou envolvida em muitos projetos no momento. Além de atriz, também sou empresária e tenho um projeto de palestras pelo Brasil, meu último lançamento é um curso on-line, o MDS, Mecanismo do sucesso, focado em potencializar mulheres a tirarem seu sonho do papel. Meu foco, sem dúvida, é começar a produzir produções para audiovisual. Sem falar nas minhas redes, e no meu trabalho no digital, que hoje realmente virou uma profissão pra mim.

