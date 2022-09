Primavera: 5 cortes que vão bombar nesta estação

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Estação nova, cabelo novo, certo?! Se você é do time que ama renovar o visual, ou já está cansada do seu corte atual e deseja investir em algo diferente, esse texto é para você. Reuni cinco estilos de cortes fáceis de fazer e manter, para você arrasar nessa primavera;. Vem ver.

Franja desfiada

Se você quer dar um ‘up’ nas suas madeixas, mas não quer passar por uma mudança muito radical, que tal investir em uma franja desfiada como a da atriz Anne Hathaway? O corte tem um ar moderno, e é uma ótima ferramenta para destacar o centro do rosto. Como fica bem na altura dos olhos, precisa de uma manutenção constante, ou seja, a cada 15 ou 20 dias. Você também pode pedir ajuda ao seu cabeleireiro para identificar a melhor opção de franja para você, pois um corte personalizado atende melhor às suas necessidades.

Corte em camadas

Esse tipo de corte vem para agradar quem quer mais volume e movimento, além de ser ótimo para quem deseja distribuir melhor as mechas, reduzindo visualmente a quantidade de cabelo – basta que o profissional use a técnica cerca entre as camadas. Outro ponto interessante, e por isso está em alta, é que não precisa passar horas cuidando dos fios. Basta usar um CC Cream para ativar os cachos ou, se tiver os fios lisos, um babyliss, para conquistar o visual ondulado da atriz Fernanda Paes Leme.

Pixie

Mudanças de temperaturas levam ao desejo de fios mais curtos. Um dos queridinhos da primavera será o pixie, para evidenciar suas feições e deixá-la mais feminina e estilosa, como a atriz Halle Berry. O bom desse corte é que ele pode ser adaptável ao seu tipo de rosto e sua textura. Pode ser com franja ou sem franja.

Shaggy

Quem curte visual moderno e impactante, vai se dar bem se investir no shaggy, um corte indicado para as lisas e crespas, como a atriz e influenciadora Gleice Damasceno. Sua característica principal é o volume no topo da cabeça acompanhado de mechas mais finas no comprimento. Ele pode ser finalizado naturalmente, apenas com um ativador de cachos, ou mais elaborado com uma escova ou babyliss.

Nesse vídeo ensino como dar mais volume e movimento aos cabelos:

Chanel

O clássico dos clássicos volta com tudo nessa estação. É ótimo para quem deseja passar uma imagem chique, mas sem ser careta. É importante ressaltar que o Chanel pode ser mais curtinho, na linha da mandíbula, ou um pouco mais comprido, na altura do pescoço, como o da apresentadora Tatá Werneck. Além disso, o corte valoriza várias texturas de cabelo e fica ótimo com diferentes finalizações, desde o liso, até ondulado/cacheado.