Bob cut: 5 variações para aderir ao corte do momento

Os curtinhos voltaram com tudo! Um dos maiores termômetros de tendências são as celebridades, então quando Kim Kardashian, Anitta e Selena Gomez se renderam às madeixas curtas, entendemos o recado. O bob cut, conhecido no passado como Chanel, nunca saiu de moda, mas podemos dizer que ele voltou ao seu merecido lugar de destaque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

O corte que vai do curtinho ao tamanho médio tem muitas variações, e você pode aderir ao que mais tem a ver com você. Temos aqui 5 estilos de bob cut para te inspirar.

Um dos queridinhos, não é tão curto e funciona em todos os tipos de cabelo, cacheado, ondulado ou liso. O long bob costuma manter as madeixas com a base reta na altura dos ombros, mas é possível adequar ao seu estilo, podendo ser cortado em camadas, assimétrico, com franja ou com as pontas bem desfiadas.

Blunt bob

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian aderiu ao bob platinado, um pouco abaixo do queixo e é bem reto. Esse corte é ideal para quem tem fios finos e pouco volumosos. Com as pontas retas, o visual fica mais encorpado e pode ser mais curtinho ou médio, dependendo da sua preferência.

Continua após a publicidade

Short bob

O short bob pode ficar na altura da orelha ou do maxilar, caso você não queira ousar tanto. Ele é bem democrático, dá para investir em camadas, repicado, reto ou com as pontas mais longas, conhecido também como Chanel de bico. A cantora Dua Lipa é uma forte adepta do short bob e já desfilou o corte por aí antes de deixar o cabelo crescer.

French bob

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor LaShae (@taylorlashae)

O french bob é bem parecido com o short, o diferencial é a franja emoldurando o rosto, dando aquele ar de acabei de acordar em Paris. O corte tem uma pegada romântica e também garante um visual retrô.

Bob irregular

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SAL SALCEDO (@salsalhair)

Se você prefere mais volume nos fios e um visual moderninho, o bob irregular é uma boa pedida. Ele pode ser feito em camadas, assimétrico ou repicado, geralmente com um formato A, com as pontas mais volumosas.