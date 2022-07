Do pixie ao longo: como manter o corte durante o crescimento dos fios

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O pixie, também conhecido como Joãozinho, é um corte super moderno, prático e ótimo para valorizar o rosto. Ele pode ser trabalhado em diversas formas, mais longo ou mais curto, com ou sem franja. Ou seja, tem um pixie para todos os gostos e estilos. Você se aventurou nesse corte, mas agora quer deixar os fios crescerem? Fiz uma listinha que vai te ajudar nesse processo.

Ajuste o corte

Não é porque você quer deixar o cabelo crescer que isso signifique que você não deve cortá-lo, pelo contrário. O pixie cresce irregularmente e é preciso fazer ajustes a cada 45 dias para que os fios fiquem mais alinhados. Nesse período você também pode apostar em outros cortes, como fez a makeup artist Vanessa Rozan, que foi adepta desse estilo por muitos anos e agora que resolveu deixar as madeixas crescerem, aproveitou e investiu em uma franja.

Mude o penteado

Uma das maneiras de finalizar as madeixas e deixá-las mais disciplinadas é usar produtos, inclusive com fixação, como a cantora Katy Perry, que investiu no wet hair. Basta aplicar aos poucos um gel com efeito brilhoso e pentear de lado ou para trás. A pomada também ajuda a modelar, lembre-se de usar pouco (a quantidade equivalente a um grão de feijão, ou menos) e espalhar bem na palma da mão antes de passar nos fios.

Aposte nos acessórios

Outra maneira de arrumar as madeixas é utilizando acessórios, assim como fez a cantora Rihanna, que escolheu um turbante para dar um up no visual. Para replicar o look, enrole um lenço ao redor da cabeça e finalize com um nó no topo dela. Se você tiver dificuldades, procure pelas versões em faixa, que são mais fáceis de usar. E mais, outros tipos também podem valorizar o seu penteado, como as presilhas, tiaras e grampos. Vale testar todos.

Que tal uma nova cor?

Para algumas pessoas, esperar o cabelo crescer pode ser entediante e uma nova cor vai trazer novidade ao seu look, como fez a atriz Halle Berry, possibilitando que você permaneça firme e forte nesse processo. Morena iluminada, loiro dourado, ruivo vibrante…converse com o seu cabeleireiro para ver quais tons e técnicas vão valorizá-la.

Reforce os cuidados

De nada adianta deixar a sua picumã crescer, mas não cuidar corretamente dela. Isso pode ser um verdadeiro desastre, pois se o comprimento estiver danificado, você vai acabar tendo que cortá-lo, ou seja, todo o seu esforço terá sido em vão.

Tenha uma linha de tratamento de acordo com a textura. Além da máscara, vale investir em um CC Cream com fator de proteção térmica e solar, assim você mantém os seus cabelos resistentes e saudáveis, como fez a atriz Fernanda Paes Leme.

Nesse vídeo ensino um passo a passo para finalizar o seu pixie: